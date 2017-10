Şeful arbitrilor vrea din nou brigadă constănţeană la Liga 1

Șeful arbitrilor vrea din nou brigadă constănțeană la Liga 1

Comisia Județeană de Arbitri Constanța are, de două luni, o nouă conducere, președinte fiind desemnat Aurel Onița, cel mai bun asistent din România anul trecut și „medaliat cu argint“ în 2010. De pe 5 octombrie a.c., CJA Constanța îi are în frunte pe Aurel Onița (președinte), Lucian Cârjă (prim-vicepreședinte), Iulian Giuran (vicepreședinte), Daniel Corcescu, Paul Dimancea, Sebastian Stoianof și Bela Szoke (membri). Primul aspect asupra căruia s-a aplecat noua conducere a fost eficientizarea activității, din punctul de vedere al organizării, al comunicării și al punerii la dispoziție a informațiilor. Astfel, în scurt timp, pe cheltuiala Asociației Județene de Fotbal Constanța (președinte, Vasile Mihu), a fost creat un site, www.ajfcta.ro, care conține secțiuni de interes, precum loturile de arbitri și observatori, comunicate și informații, delegări (Liga a IV-a, județ, copii, Cupa României), arbitrii indisponibili, numărul jocurilor arbitrilor, decizii, tarife auto, Școala de arbitri, arhiva, documente utile. Adresa de e-mail a CJA este cjacta@gmail.com. „Prin intermediul site-ului, comunicarea este mult mai rapidă și mai eficientă. Imediat după meciuri, arbitrii transmit rezultatele partidelor, pe care le postăm pe site, actualizând imediat și clasamentele. De asemenea, de aici se pot descărca rapoartele de arbitraj și de observare, documente pe care le-am schimbat, folosind acum foi oficiale ca cele de la Liga 1. Avem postate și modele completate, ca să existe nicio greșeală”, a declarat Aurel Onița, pentru „Cuget Liber”. În momentul de față, în județul Constanța activează 155 de arbitri și asistenți, la toate nivelurile, dintre care în loturile divizionare figurează 17: trei în lotul A, toți asistenți (Aurel Onița - 41 ani, Sebastian Stoianof - 37 ani, Paul Dimancea - 32 ani), cinci în lotul B (trei arbitri și doi asistenți) și nouă în lotul C (patru arbitri și cinci asistenți). Obiectivul pe termen lung al lui Aurel Onița și al echipei sale e să urce, treaptă cu treaptă, cât mai mulți „cavaleri”. Marele of al Constanței e că, de ani buni, nu mai are arbitri în lotul A, retragerea lui Marcel Lică lăsând descoperită această secțiune. „Avem asistenți foarte buni în loturile naționale, însă, într-adevăr, ne lipsesc arbitrii. Ne preocupă această problemă. Trebuie să-i găsim și să-i creștem. Cu arbitrii trebuie lucrat foarte mult, e o muncă grea. Trebuie răbdare, perseverență și încredere. Trebuie să fie sfătuiți și urmăriți pas cu pas. Pregătirea fizică e de bază, iar teoria se împletește cu ea. Vrem să avem din nou o brigadă exclusiv constănțeană la meciurile primei ligi. Ultima a fost compusă din Marcel Lică, Marian Toader și eu, care eram la început”, arată Onița, actual asistent FIFA. Șeful arbitrilor constănțeni spune că rolul Comisiei Județene e să aibă înțelegere și sprijin față de arbitri, să-i crească, iar un obiectiv foarte important în acest sens este și programul „Talente și mentori”. „În Constanța, este bază de lucru. Doar zece arbitri n-au perspectivă de promovare pe motiv de vârstă. În schimb, avem 82 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 20 de ani. Avem ce să modelăm, trebuie să mărim doar calitatea. Pentru aceasta, am avut și două instruiri cu observatorii de arbitri”, ne-a mai spus Aurel Onița. „Vrem ca echipele să accepte greșelile de arbitraj. Nu poți învăța decât din greșeli. E clar că erori vor fi, e omenește, însă, cu cât vor fi acceptate mai ușor, cu atât va fi mai bine pentru toți” Aurel Onița, președintele CJA Constanța