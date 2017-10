Şefa de promoţie a tablei cu pătrăţele

Anca Andreea Manea, șahista cu 10 pe linie în catalog

Șefa de promoție a tablei cu pătrățele

Anca Andreea Manea este deținătoarea unui veritabil record pentru învățământul constănțean: din clasa I și până într-a XI-a, a obținut numai medii de 10! În afară de școală, adolescenta mai are o mare pasiune: șahul. Șefa de promoție de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ a câștigat, recent, marele trofeu la turneul Open de la Botoșani, Cupa Luceafărul, concurs ce a reunit la start aproximativ 50 de tineri practicanți ai sportului minții. „Au fost șahiști cu vârste până în 20 de ani și s-a concurat în sistem deschis, fete și băieți. Am jucat chiar împotriva fratelui meu (n.r. - Florentin Nanu) și l-am bătut după o partidă foarte frumoasă. S-a supărat, dar ăsta e sportul, există învingători și învinși. De data aceasta, eu am avut câștig de cauză. Am încheiat competiția pe locul întâi, cu cinci victorii, o remiză și o înfrângere“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, Anca Manea, sportivă cu dublă legitimare, Palatul Copiilor / CS Cleopatra Mamaia. Vrea să urmeze Dreptul și ASE-ul În toamnă, Anca intră în clasa a XII-a. Se pregătește intens pentru admiterea la facultate, pentru că vrea să urmeze atât Dreptul, cât și Academia de Studii Econo-mice din București. „Nu voi renunța la șah. Vreau să continui cariera sportivă, să vedem ce oferte voi primi. Până atunci, mă pregătesc să joc în Open-ul internațional de la Predeal“, a spus Anca Manea.Anca Andreea Manea este deținătoarea unui veritabil record pentru învățământul constănțean: din clasa I și până într-a XI-a, a obținut numai medii de 10! În afară de școală, adolescenta mai are o mare pasiune: șahul. Șefa de promoție de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ a câștigat, recent, marele trofeu la turneul Open de la Botoșani, Cupa Luceafărul, concurs ce a reunit la start aproximativ 50 de tineri practicanți ai sportului minții. „Au fost șahiști cu vârste până în 20 de ani și s-a concurat în sistem deschis, fete și băieți. Am jucat chiar împotriva fratelui meu (n.r. - Florentin Nanu) și l-am bătut după o partidă foarte frumoasă. S-a supărat, dar ăsta e sportul, există învingători și învinși. De data aceasta, eu am avut câștig de cauză. Am încheiat competiția pe locul întâi, cu cinci victorii, o remiză și o înfrângere“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, Anca Manea, sportivă cu dublă legitimare, Palatul Copiilor / CS Cleopatra Mamaia. Vrea să urmeze Dreptul și ASE-ul În toamnă, Anca intră în clasa a XII-a. Se pregătește intens pentru admiterea la facultate, pentru că vrea să urmeze atât Dreptul, cât și Academia de Studii Econo-mice din București. „Nu voi renunța la șah. Vreau să continui cariera sportivă, să vedem ce oferte voi primi. Până atunci, mă pregătesc să joc în Open-ul internațional de la Predeal“, a spus Anca Manea.