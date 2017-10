Eduardo Farah a debutat cu gol la FC Eforie

Unul dintre cei doi brazilieni achiziționați de FC Eforie, Eduardo Farah, a înscris ieri un gol în victoria echipei sale cu 2-1 (1-0), contra Săgeții Stejaru, formație tot din Liga a III-a. Cealaltă reușită a lui FC Eforie a purtat semnătura lui Moraru. Meciul s-a jucat pe terenul ITC din Constanța. FC Eforie (antrenor, Gheorghe Nedu) a început meciul cu: Milanovici - Fl. Moise, Andre Luiz, Croitoru, Tănase - Eduardo, Della, Potoșcă, Gr. Tudor, Bardengher - Borza. Au mai jucat Nasture, Fl. Marin - Manea, Chihaia, Moraru, Niță și câțiva juniori aflați în probe. Mâine, FC Eforie are un nou meci amical, pe teren propriu, de la ora 9, cu Banatul Timișoara (Liga a IV-a). Partidă de verificare a susținut, ieri, și CSM Medgidia, 1-2 (0-0), la Basarabi, cu Perla (Liga a IV-a). Pentru formația pregătită de Sică Enache a înscris D. Gheorghe. Au jucat: repriza 1: Vasile - Gh. Andrei, Anuța, Ilcu, Andreescu - Zelca, Comănaș, Nae, R. Ștefan - Husein, Dodan (care s-a întors de la Steaua II); repriza a 2-a: Celnicu - Langu, Feta, Ilcu, Manea - Anuța, Despa, Badea, Funda - D. Gheorghe, Pena. „A fost primul nostru meci amical, la o săptămână de la reluarea pregătirii, după ce, dimineața, făcusem și antrenament. Am vrut să văd la lucru mai mulți jucători noi“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, Enache. Sâmbătă, Medgidia joacă acasă cu Stejaru, de la ora 10, miercuri, de la ora 18, cu Ovidiu, iar sâmbătă următoare, de la ora 10, cu Portul, la Constanța. Ieri ar fi trebuit să se joace și Farul II - CS Ovidiu, dar meciul s-a amânat pentru astăzi, din cauza ploii. Farul II are în probe și un mijlocaș brazilian.