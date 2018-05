Constănțean victorios în duelul cu marocanii

Edris Fetisleam a pus umărul la victoria tricolorilor în Cupa Davis

Echipa de Cupa Davis a României a reușit să învingă reprezentativa similară a Marocului, cu scorul de 5-0, în turul secund al Grupei a ll-a, Zona Europa/Africa. S-au înregistrat nu mai puțin de patru seturi încheiate la zero, în favoarea tricolorilor.În prima zi (sâmbătă), Marius Copil l-a învins pe Amine Ahouda cu 6-0, 6-1, iar Adrian Ungur a dispus de Lamine Ouahab, scor 6-0, 7-6 (3). În cea de-a doua zi, la dublu, Florin Mergea a făcut echipă cu Marius Copil, impunându-se fără probleme împotriva cuplului Yassine Idmbarke/Lamine Ouahab, scor 6-2, 6-1. Dragoș Dima l-a învins pe Sofiane El Mesbahi, cu 6-0, 6-4, în timp ce constănțeanul Edris Fetisleam (18 ani, CS Știința Constanța) nu i-a dat nicio șansă marocanului Yassir Kilani, scor 6-2, 6-0.După acest rezultat, România se califică în turul trei, acolo unde va întâlni Polonia. Meciul va avea loc în România, pe 15 și 16 septembrie 2018.„A fost un sentiment incredibil. Am avut foarte mari emoții, dar mă bucur că am putut să mi le țin în frâu. M-au ajutat foarte mult și încurajările venite din public. În primă fază, nu trebuia să mai jucăm și meciul cu numărul cinci, însă mă bucur că s-a întâmplat și că am reușit să mă impun”, a declarat Edris Fetisleam, la finalul confruntării cu Yassir Kilani.