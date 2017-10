Ediţia a X-a, jubiliară! Cupa West Side la squash, la Constanţa

Ediția a X-a, jubiliară! Cupa West Side la squash, la Constanța

Este vorba de un turneu național, ultimul din sezonul competițional 2016/2017, la Constanța.„Este o ediție jubiliară și un motiv de mândrie, în condițiile în care suntem prima asociație din România care ajunge să organizeze a zecea ediție a unui turneu național”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, vicepreședintele ACS Squash West Side Constanța, Ilie Bănică.v v vLa precedentul turneu internațional, Aerosquash București, jucătorii constănțeni au avut evoluții onorabile.Astfel, la feminin, în Divizia A, Alina Alexandrescu a ocupat locul 8, iar în Divizia C, Consuela Constantinescu a prins ultima treaptă a podiumului. La masculin, în Divizia A, Bogdan Ilie Petre s-a clasat pe poziția a IV-a, Marcin Wojcicki, pe cea de-a VI-a, iar Teo Ristea, pe cea de-a IX-a. Constănțenii înscriși în Divizia B au terminat reuniunea undeva la jumătatea ierarhiei, iar în Divizia C, Vali Barba a cucerit medalia de bronz.„Turneul de la București a fost unul foarte puternic, dominat de jucătorii din străinătate. Cea mai bună dovadă este configurația podiumului din Divizia A masculină, unde primele două locuri au fost ocupate de bulgari, iar cel de-al treilea, de un sportiv din Grecia”, a explicat vicepreședintele Ilie Bănică.