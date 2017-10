Ediţia 2015 a All-Star Game-ului va avea loc la New York

Ediția 2015 a All-Star Game-ului va avea loc la New York

Ştire online publicată Joi, 26 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ediția 2015 a All-Star Game-ului ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) va avea loc la Madison Square Garden din New York, la 15 februarie, au anunțat, astăzi, organizatorii.Echipele New York Knicks, care evoluează în Madison Square Garden, și Brooklyn Nets, cealaltă franciză din New York, vor fi co-organizatoarele evenimentului. Madison Square Garden nu a mai organizat All-Star Game-ul din 1998. Ediția din 2014 a All-Star Game-ului va avea loc la New Orleans, anunță Mediafax.