Eden Hairi este noul antrenor al HCM Constanţa

Eden Hairi este noul antrenor al HCM Constanța

Inevitabilul s-a produs. După un start dezastruos de sezon, marcat de înfrângeri în campionat și în Liga Campionilor, antrenorul HCM-ului, Lucian Râșniță, și-a înaintat demisia. În locul său a fost instalat Eden Hairi. Joi, Lucian Râșniță și-a serbat ziua de naștere. Vineri dimineață, tehnicianul și-a prezentat demisia, iar conducerea clubului i-a aprobat cererea într-o clipită. „Antrenorul a considerat că, după egalul de la Oradea și înfrângerile de la Ploiești și din Suedia, e momentul demisiei de onoare. Am fost de acord cu acest gest. Noul antrenor principal este Eden Hairi, sub conducerea căruia am convingerea că HCM își va recăpăta forța pierdută. Obiectivele rămân aceleași, pentru că soarta campionatului nu este jucată, însă va fi foarte greu să depășim grupele Ligii Campionilor", a declarat, într-o conferință de presă organizată, ieri, la Sala Sporturilor, președintele HCM-ului, Daniel Constantinescu. Șeful grupării handbalistice constănțene a precizat că Eden Hairi nu are statut de interimar, ci de principal în bună regulă. „În situația în care ne aflăm, nu puteam aduce un antrenor dinafară. Hairi știe echipa, a fost alături de jucători în toate campaniile. După terminarea campionatului, vom vedea dacă e cazul să luăm alte decizii", a explicat Constantinescu. În negocieri cu un centru sloven În ceea ce privește componența lotului, nu se anunță schimbări. „Nu renunțăm la nimeni, avem nevoie de toți handbaliștii. În plus, suntem în negocieri cu un centru sloven, post pe care suntem puțin descoperiți. Ne-am fi dorit un jucător din România, dar în țară nu am găsit niciun sportiv de ni-velul HCM-ului. E drept că l-am pierdut pe Stavrositu, însă acesta, după 10 ani petrecuți la Constanța, își pierduse din motivație", a declarat directorul executiv Nurhan Ali. În funcția de antrenor secund a fost numit muntenegreanul Alexander Adzic.