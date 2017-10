Echipele pentru All Star Game sunt gata

Componența celor două echipe, Est și Vest, care se vor înfrunta, pe 14 februarie, la Dallas, în cea de-a 59-a ediție a All Star Game, a fost definitivată, joi seară. Echipele sunt: Conferința Est: titulari: Allen Iverson (Philadelphia 76ers), LeBron James (Cleveland Cavalliers), Dwyane Wade (Miami Heat), Kevin Garnett (Boston Celtics), Dwight Howard (Orlando Magic); rezerve: Chris Bosh (Toronto Raptors), Al Horford, Joe Johnson (Atlanta Hawks), Paul Pierce, Rajon Rondo (Boston Celtics), Derrick Rose (Chicago Bulls), Gerald Wallace (Charlotte Bobcats); Conferinta Vest: titulari: Steve Nash (Phoenix Suns), Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Carmelo Anthony (Denver Nuggets), Tim Duncan (San Antonio Spurs), Amare Stoudemire (Phoenix Suns); rezerve: Kevin Durant (Oklahoma City), Pau Gasol (Los Angeles Lakers), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Chris Paul (New Orleans Hornets), Zach Randolph (Memphis Grizzlies), Brandon Roy (Portland Trail Blazers), Deron Williams (Utah Jazz). Dintre jucători, Garnett deține recordul, cu 13 selecții, în vreme ce Kobe Bryant și Duncan au câte 12 apariții în All Star Game. (M.B.)