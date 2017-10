Campionatul Național de handbal juniori II și III

Echipele CSS Medgidia, calificate la turneul semifinal

S-au încheiat jocurile din seriile B și C ale Campionatelor Naționale de handbal, juniori II și III, la care au participat și echipele Clubului Sportiv Școlar Medgidia. La secțiunea juniori III, CSS Medgidia a făcut parte din seria B, alături de CSS 1 Constanța, CSS Călărași, Axiopolis Cernavodă și CS Năvodari. După disputarea a 20 de jocuri, formația antrenată de Arturel Menasan și Mihai Neacșu a contabilizat 14 victorii, un egal și cinci înfrângeri, are golaveraj pozitiv (566-529), ocupă locul doi în clasament și este calificată la turneul semifinal, fază în care a mai acces, de pe prima poziție, CSS Călărași. În întrecerea juniorilor II, CSS Medgidia a fost repartizată în seria C și, după disputarea jocurilor din grupă (adversare - CSS Galați, LPS Buzău, CSS Tecuci și LPS Brăila), a ocupat locul întâi în clasament (17 victorii, un egal, doi înfrângeri, golaveraj 570-442) și s-a calificat, alături de CSS Galați (locul doi) la turneul semifinal. De pregătirea echipei s-a ocupat profesorul Vasile Cordoș. „Sunt rezultate care ne bucură și sperăm ca performanțele să nu se oprească aici. Turneele semifinale se vor desfășura în localități desemnate de FRH. Juniorii III vor evolua în Grupa I, perioada 12-15 mai, și vor avea adversare echipele LPS Piatra Neamț, CSS Galați, Școala nr. 88 «Mihai Viteazu» București și CSS Alexandria, în timp ce juniorii II vor reintra în competiție între 3 și 6 iunie, adversarele din Grupa a II-a fiind LPS Piatra Neamț, CSS Bacău, Grupul Școlar «1 Mai» Ploiești și CSS Călărași”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul CSS Medgidia, prof. Valentin Petricală.