Echipajul României, un nou test la Cupa Mondială de bob

Astăzi, la Konigssee (Germania), Maria Constantin și Andreea Grecu vor concura la cea de-a treia etapă a Cupei Mondiale la bob.La prima etapă, Maria Constantin și Andreea Grecu s-au clasat pe locul nouă, la cea de-a doua, Maria și Erika Halai au urcat pe locul opt. După o atenție selecție, antrenorul Paul Neagu a decis ca Andreea Grecu să fie frânara Mariei.„Am făcut un sistem de selecție și am decis că Andreea este singura în formă deplină ca să facă echipă cu Maria. Vrem să rămânem în primii 10. M-aș bucura mult dacă ar urca pe locul șapte. Pârtia este foarte pretențioasă, cu viraje strânse, fiind mai mult pentru sanie. Sper să fie totul ok”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Paul Neagu.Evoluția fetelor la competiție poate fi urmărită pe canalul de youtube Bobsleigh and Skeleton TV.v v vSportivii români se pregătesc de zor pe pârtiile nemțești, la temperaturi cu minus în față. Pe lângă competiții și performanțe, zi de zi, sportivilor le mai stă gândul la ceva. Ministerul Tineretului și Sportului a promis un bob pe care să concureze Maria, bob pe care lotul l-a și primit, dar pe care sportivele nu îl pot folosi, pentru că încă nu au fost virați banii constructorului.„Este unul dintre cele mai rapide boburi din lume și noi stăm cu el în mașină. Nu știu când îi vom face inaugurarea. Am înțeles că hârtiile sunt făcute, dar trebuie semnate de ministru, ca banii să fie virați în contul clubului (n.r. - CSO Sinaia), ca mai apoi să îi trimitem constructorului. Stăm cu gândul să îi dăm drumul pe gheață, dar, dacă nu e plătit, nu se poate”, a adăugat profesorul constănțean.v v vSăptămâna viitoare, la Innsbruck, se vor desfășura Campionatele Naționale de bob ale României. Antrenorul constănțean va alinia la start patru echipaje.Profesorul Neagu nu ia nicio pauză nici de la antrenamente, nici de la planificări și își face calculele pentru sezonul 2016-2017, când are caobiectiv acumularea de puncte pentru obținerea calificării la Jocurile Olimpice din 2018. Pentru asta, sportivele vor trebui să concureze și la etapele Cupei Mondiale din America. Începând cu luna februarie 2016, profesorul vrea să organizeze un stagiu de pregătire în America, în care fetele să se obișnuiască cu toate pârtiile de acolo, ca în sezonul următor să-și atingă scopurile.