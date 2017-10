Echipa UCM Reşiţa s-a desfiinţat

Pierdere grea pentru handbalul masculin românesc

Echipa UCM Reșița s-a desființat

Antrenorul Gligore Czari a declarat, ieri, că vicecampioana României la handbal masculin, UCM Reșița, s-a desființat, anunțul fiind făcut, ieri dimineață, de președintele Adrian Chebuțiu. „Din păcate, vestea proastă de care ne temeam cu toții am aflat-o după ședința conducerii: de astăzi (n.r. - ieri), echipa UCM Reșița se desființează. Speram cu toții să nu fie adevărat, dar președintele Adrian Chebuțiu a venit și ne-a dat vestea. El ne anunțase dinaintea începerii campionatului că, atunci când nu va mai putea susține echipa, ne va spune în față. Asta s-a și întâmplat. Bănuiesc că s-au purtat discuții și cu autoritățile locale pentru preluarea echipei, dar se pare că nu s-a ajuns la o înțelegere dacă am fost anunțați de desființare. Suntem calificați în sferturile de finală ale Cupei Cupelor, vor urma amenzi și doi ani de suspendare pentru neparticiparea în continuare la competiție, dar se pare că sunt amănunte asumate. Este un șoc pentru mine și pentru jucători”, a spus Czari. La începutul lunii în curs, zece jucători de bază au părăsit formația lui Czari, ceilalți acceptând să rămână până ieri, când ar fi trebuit achitate restanțele salariale, pe ultimele luni. UCM Reșița este vicecampioana en-titre, are la activ câștigarea Cupei României (2010), dar și trei trofee Challenge Cup. În actuala campanie europeană, reșițenii s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Cupelor, deși lotul a fost serios subțiat prin primele plecări de jucători.