Echipa SanaSport, locul secund la Semi-maratonul Gerar de la Bucureşti

Echipa SanaSport, locul secund la Semi-maratonul Gerar de la București

În incinta Campusului Universității Politehnice din București, au avut loc, zilele trecute, întrecerile celei de-a opta ediții a Semi-maratonului Gerar, prima competiție de alergare importantă a anului 2018.Peste 1.000 de sportivi au concurat sub sloganul „We Run for One. We Run United”, având ca scop comun misiunea nobilă de a atrage fonduri pentru ambasadorul evenimentului, alergătorul Robert Cadar, cel care se află într-o luptă aprigă cu o formă rară de cancer. La final, organizatorii au anunțat că s-au strâns 12.000 de lei, obținuți din vânzare de obiecte promoționale, taxele de înscriere, donații online sau cele ale organizatorilor.Atleții Daniel Antonaru, Bogdan Ofițeru și Nicoleta Ciortan au făcut echipă pentru SanaSport Constanța și s-au clasat pe locul secund în proba pe echipe mixte, după ce au terminat, în grup, cele șase ture (21 km) cu timpul de 1:27.24, fiind devansați doar de echipa Sport Guru BCR Racing Team, compusă din sportivii Iuliana Stroescu, Ștefan Dan și Daniel Stroescu, cu aproape 30 de secunde mai rapizi. Pe locul trei a încheiat echipa Vifor Brașovean (Iulia Găinariu, Andrei Bălășan și Tiberiu Toro), la trei minute în spatele constănțenilor.„Cursa a început undeva la ora 17:45, la 1 grad Celsius și s-a terminat dincolo de ora 19, când deja temperatura devenea cu minus. A fost foarte frig, cu un vânt tăios. Dacă în ultimii doi ani am reușit să câștigăm această probă, anul acesta chiar am tras tare pentru această clasare”, a declarat Daniel Antonaru, președintele Asociației SanaSport Constanța.La proba masculină pe echipe, câștigătoare a fost echipa Ecomarathon (Adrian Bostan, Florin Munteanu și Alexandru Itu), iar la feminin, pe prima poziție s-au clasat „Ciclistele” (Dariela Ionescu, Corina Butuc și Cecilia Dalvaru). În proba individuală de cros (10,8 km),sportiva legitimată la SanaSport Constanța Diana Vlad s-a clasat pe locul secund la categoria feminină de +35 ani.Ultramaratonistul Bogdan Ofițeru, cunoscut ca fiind un pasionat al alergărilor de anduranță, se pregătește pentru alte două competiții de anvergură. Prima este programată pe 24 martie, la Valencia (Spania) - Campionatul Mondial de semi-maraton pe șosea. O zi mai târziu, colegii săi de la SanaSport vor alerga în cea de-a cincea ediție a concursului internațional Maratonul Nisipului, ce va avea loc în stațiunea Mamaia.Pe 30 martie, Ofițeru va fi prezent în orășelul francez Saint-Fons (în apropiere de Lyon), acolo unde va participa la unul din cele mai dure întreceri din Europa - Cursa de 24 de ore.Fiecare sportiv va fi cantonat în orășelul francez, va avea toate condițiile, însă cu o singură interdicție: nu ai voie să dormi! Aceștia vor fi cronometrați în funcție de câți kilometri pot alerga în 24 de ore, fără să doarmă. Sportivul constănțean a anunțat că va forța depășirea recordului național: 215 kilometri.