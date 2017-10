Echipa profesorului Paul Neagu ia startul la Cupa Europei

Undeva în Europa, departe de Constanța, un mic grup de sportivi de elită, specialiști ai „disciplinelor albe“, fac cea mai bună reclamă României. Sunt practicanți ai bobului, se pregătesc pentru Jocurile Olimpice și, în același timp, promovează litoralul românesc.După ce s-au fortificat la Centrul Sport Forum din Constanța, dar și în fieful perfecționist din Winterberg (Germania), componentele echipei olimpice de bob a României se pregătesc să debuteze, sub conducerea antrenorului constănțean Paul Neagu, la Cupa Europei de la Innsbruck (Austria).„Joi și vineri, concurăm în Austria. Este vorba despre o locație specială, pentru că, în 1976, la Jocurile Olimpice de Iarnă din această stațiune, echipajul de bob 8 al României, în componența căruia mă regăseam și eu, s-a clasat pe locul opt. Cunosc foarte bine pârtia, iar de data aceasta, obiectivul nostru este o clasare pe unul dintre primele șase locuri”, a declarat, ieri, în exclusivitate pentru „Cuget Liber”, Paul Neagu.La ora dialogului, profesorul constănțean și elevele sale, Maria Constantin (pilot) și Andreea Grecu, se aflau în aeroport la Munchen, unde așteptau să se îmbarce în cursa de Austria.„Mergem la Cupa Europei încrezători în șansele noastre. Ne-am făcut pregătirea de iarnă, timp de două săptămâni, pe pârtiile din Germania, iar săptămâna trecută, am participat și la un criteriu de selecție cu germanii. Am avut evoluții dătătoare de speranțe. Până vineri, suntem în Innsbruck, apoi la Altenberg și, timp de o săptămână, ne instalăm cartierul general în Franța, în stațiunea La Plagne. Pe finalul sezonului, în perioada 15-21 decembrie, vom participa la Campionatul Național al României, care se va desfășura tot la Innsbruck”, a spus profesorul Neagu.În ceea ce privește Cupa Europei, trebuie precizat faptul că cel de-al doilea echipaj feminin de bob al României nu va putea participa, după ce pilotul Ana Constantin s-a accidentat la antrenament.„A alunecat pe pistă, a căzut, a suferit o fractură și este cu piciorul în ghips”, a explicat Paul Neagu.Mai multă grijă pentru campioni!Constanța și România ar trebui să aibă mai multă grijă de campionii săi, pentru că sportivii chiar merită susținerea comunității. Acesta este mesajul transmis de profesorul Paul Neagu, care a și oferit un exemplu concret: Andreas Neagu.„Andreas este campionul en-titre al României, pilotul bobului de 2 și bobului de 4 și ocupant al unui onorabil loc 24 la ultima ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Din păcate, în cazul său, ca și al multor alți sportivi, nu s-a putut găsi o soluție de finanțare. El este sportiv de mare performanță și are nevoie de un venit decent. Neputându-se asigura finanțarea, a trebuit să se concentreze pe activitatea din centrul de la Winterberg. Însă, el ar putea reveni oricând, totul e să se găsească puțină bunăvoință din partea factorilor de decizie. A nu se uita faptul că acești sportivi fac o mare reclamă pentru Mamaia, suntem protagoniștii unui film ce va fi prezentat în Europa, în care promovăm litoralul românesc”, a punctat profesorul Paul Neagu.