Echipa naţională revine pe stadionul „Farul“

Echipa națională revine pe stadionul „Farul“

Prezent pe litoral, sâmbătă, pentru un meci demonstrativ de fotbal pe plajă care a deschis Campionatul Național de la Mamaia, Florin Prunea, directorul Departamentului de Relații Internaționale al FRF, a declarat că, în viitorul apropiat, pe stadionul „Farul“ din Constanța vor mai avea loc partide ale echipei naționale. Arena Farului are astfel mari șanse să le fie gazdă tricolorilor și în campania pentru Campionatul Mondial din 2010. „Naționale este a tuturor românilor. În ultimul timp, am disputat multe meciuri în țară. Pe 20 august, mergem la Urziceni, pentru amicalul cu Letonia, iar primul meci al preliminariilor, cel cu Lituania, va avea loc pe arena lui CFR Cluj, pe 6 septembrie. Vom veni și la Constanța, unde ne-am simțit mereu bine și am avut rezultate“, a declarat Prunea. În afară de meciul cu Lituania, România mai susține pe teren propriu meciuri cu Franța (11 octombrie) - în 2008, cu Serbia (28 martie), cu Austria (9 septembrie) și cu Insulele Feroe (14 octombrie) - în 2009. Pe plaja de la Mamaia, au jucat, pe lângă Prunea, fostul dinamovist Marius Cheregi și constănțeanul Aurel Onița, asistent FIFA.