Echipa masculină de gimnastică a României nu s-a calificat în finala pe echipe

Echipa masculină de seniori a României, compusă din Andrei Muntean, Vlad Cotuna, Adelin Kotrong, Robert Ghiuzan și Ovidiu Prichindel, a terminat concursul de calificare de la Europene pe poziția a XV-a, ratând astfel calificarea în marea finală. Gimnaștii noștri au acumulat un punctaj de 234.761 puncte, insuficient pentru un loc în primele 8.







Cele mai bune aparate ale României au fost săriturile, inelele și paralelul, acolo unde Andrei Muntean a reușit evoluții sigure și bine apreciate de către arbitrii la capitolul execuție. Solul și calul cu mânere, însă, au adus echipei cele mai mici totaluri pe aparate.







Vestea bună este că Andrei Muntean a reușit calificarea în finala pe aparate de la inele, grație unei evoluții bune care l-a clasat pe poziția a șasea în clasamentul la acest aparat (14.733/6.10). Andrei Muntean va evolua duminică, în jurul orei 17:45, în finalele pe aparate.







La finalul concursului de calificare, într-o declarație pentru TVR, antrenorul coordonator Marius Urzică a spus: „Din păcate, nu și-au făcut treaba! Din acest punct de vedere, sincer, sunt dezamăgit. Dacă am fi mers cum am făcut-o în Ungaria sau la celelalte verificări de acasă, am fi fost pe locul 8. Dar, din păcate, socoteala de acasă nu coincide cu cea de la concurs“.