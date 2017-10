Echipa gazdă din „16"-imi se stabileşte prin tragere la sorţi

Echipa gazdă din „16"-imi se stabilește prin tragere la sorți

Federația Română de Fotbal a anunțat, ieri, cele trei grupe de la tragerea la sorți de astăzi a „16"-imilor Cupei României: A - Unirea Urziceni, FC Timișoara, Dinamo, CFR Cluj, FC Vaslui, Steaua; B - U Craiova, Rapid, FC Brașov, Pandurii Tg. Jiu, Oțelul Galați, Gloria Bistrița, Poli Iași, Gaz Metan Mediaș, Ceahlăul Piatra Neamț, Astra, Unirea Alba Iulia, Internațional Curtea de Argeș; C - Gloria Bistrița II, FCM Bacău, FC Farul, Dunărea Galați, Sportul Studențesc, CS Otopeni, Chimia Brazi, Dunărea Giurgiu, CSM Rm. Vâlcea, Minerul Mehedinți, Gaz Metan CFR Craiova, FC Zlatna, Sănătatea Cluj și FC Bihor. Se vor împerechea echipe din urma A cu echipe din urna C (șase jocuri) și, în continuare, echipe din urna B cu echipe din urna C (opt jocuri). Cele patru echipe rămase din urna B se împerechează între ele. Pentru toate jocurile, echipa organizatoare se stabilește prin tragere la sorți. Meciurile se joacă pe 22, 23 și 24 septembrie, în sistem eliminatoriu, într-o singură manșă, pe stadionul echipei care a fost stabilită ca organizatoare. Partidele încep la ora 16 (cu excepția jocurilor televizate), folosirea juniorilor nefiind obligatorie. Optimile se joacă pe 27, 28 și 29 octombrie, iar finala a fost programată pe 5 iunie, la Iași.