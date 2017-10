Echipă eliminată din Liga I. Nu a primit licenţa

Echipă eliminată din Liga I. Nu a primit licența

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

La prima instanță, pe lângă FC Vaslui, care nu a respectat criteriul financiar, FC Brașov și Săgeata nu au primit licența, ardelenii nerespectând criteriul financiar și pe cel al infrastructurii, iar gruparea din Năvodari pe cel al infrastructurii.FC Brașov și Săgeata Năvodari au făcut apel la decizia primei instanțe și au avut câștig de cauză, primind licența.Magdalena Filip, președintele comisiei de fond a Sistemului Național de Licențiere, a explicat, sâmbătă, într-o conferință de presă, că neacordarea licenției clubului FCVaslui a fost luată în unanimitate, precizând că gruparea moldavă a înregistrat o depreciere constantă a situației financiare în ultimii ani."Clubul a prezentat o documentație în care a recunoscut că la 31 decembrie a înregistrat datorii financiare, care parțial nu au putut fi achitate până la 31 martie. Acesta a fost motivul pentru care nu a primit licența. Vreau să subliniez că analizând situația financiară a SC Vaslui în ultimii trei ani, s-a constatat o depreciere a veniturilor și o apreciere a datoriilor din club. Astfel, în 2012 față de 2011 datoriile au crescut cu aproximativ 28 la sută, iar în 2013 cu încă 4 la sută. În 2013, clubul a încercat să eficientizeze activitatea prin reducerea salariilor, însă acest mecanism a fost insuficient în lipsa unor finanțări. Situația clubului, în general, este proastă. Au fost numeroase litigii semnalate, care nu au fost documentate, reprezentanții clubului asumându-și faptul că nu au putut proba, în fața comisiei, că datoriile către jucători au fost achitate. În aceste condiții, cu unanimitate de voturi s-a respins cererea de acordare a licențe", a spus ea.În cazul cluburilor Săgeata Năvodari și FC Brașov, problema a reprezentat-o inițial lipsa de la dosar a acordului proprietarilor stadioanelor. "La Săgeata Năvodari a fost o problemă pe criteriul de infrastructură în sensul că deși a fost prezentat un contract de subînchiriere pentru teren, nu exista acordul proprietarului. Având în vedere că până la luarea deciziei nu s-a prezentat acordul proprietarului, s-a refuzat licența. Am înțeles că au depus-o în apel. Aceeași situație a fost și la FC Brașov. Năvodari a documentat că va juca la Mediaș", a declarat Filip.Directorul de licențiere din cadrul FRF, Viorel Duru, a menționat că numai el poate contesta la TAS deciziile luate de Comisa de Apel a sistemului de licențiere, însă nu o va face."SC Vaslui nu a declarat apel împotriva hotărârii Comisiei de Licențiere și aceasta a devenit definitivă prin neapelare la data de 23 aprilie. FC Brașov și Săgeata au declarat apel, iar în urma analizării documentelor, s-a acordat celor două cluburi licența de participare la Liga I. La TAS mai poate face doar directorul de licențiere, deoarece cluburile nu ar mai avea de ce să o facă. Mulțumesc clubului din Vaslui pentru decența și profesionalismul de care au dat dovadă spre deosebire de anii trecuți, când federația era acuzată că are ceva cu un club sau altul. De data aceasta, spre surprinderea plăcută a noastră, conducătorii clubului din Vaslui s-au abținut de la orice fel de acuze", a spus Duru.Locul echipei FC Vaslui, clasată în acest moment pe poziția a cincea în primul eșalon, va fi luat în sezonul viitor al Ligii I de formația clasată pe primul loc retrogradabil, 15. "În momentul de față e în vigoare articolul 19 din ROAF, care spune că în cazul în care nu primește licența, un club din Liga I este retrogradat în Liga a II-a și rămâne în Liga I clubul retrogradat sportiv care are licență și e cel mai bine clasat", a precizat Duru.Din cele 18 grupări din Liga I, numai Corona Brașov, "lanterna roșie", nu a depus dosarul pentru licențiere.