Echipa de scrimă a Farului a retrogradat din Superligă

Prezentă, week-end-ul trecut, fără unul din sportivii de bază la Campionatul Național de scrimă, individual și echipe - Superligă, spadă mas-culin, CS Farul a ocupat, în competiția organizată la Satu Mare, locul 7 pe echipe, fiind exclusă astfel din cele șase echipe care formează Superliga.„Am retrogradat cu echipa, iar la individual, niciun sportiv nu a intrat în primii opt. Nu m-am așteptat la o asemenea evoluție. Problema a fost că nu ne-a venit unul din sportivi pe care mă bazam, și anume Cosmin Kortyan. El trebuia să vină din Croația, acolo unde antrenează lotul național de juniori, însă nu a putut pleca. Astfel, am participat cu sportivi mai puțin experimentați, care au avut doar o participare la seniori până acum. Anul viitor, vom concura în calificări la Divizia A. Dacă ieșim în primele opt echipe, ne calificăm îna-poi în Superliga Națională”, a declarat antrenoarea CS Farul, Mihaela Ion.CS Farul a obținut locul 7 cu echipa formată din Dan Măcelaru, Bogdan Țucuraș, Alin Cristian și Laurențiu Gherman.Iată și clasamentul primelor șase echipe: 1. Univ. Craiova I, 2. CS Satu Mare, 3. Oradea, 4. CS Târgu Mureș, 5. Univ. Craiova II, 6. LPS Craiova.La individual, Gherman a ocupat locul 14, iar Drăgoi - locul 16.Anul acesta, Steaua s-a desființat ca echipă, iar sportivii lor s-au răspândit la celelalte formații, care implicit s-au îmbunătățit. „În mod normal, am fi ieșit pe 6, dar au fost mai mulți factori care ne-au defavorizat. Multe meciuri le-am pierdut la limită. Chiar și cu cei de pe primul loc, cu U. Craiova, am pierdut cu 43-45. Diferen-ța nu a fost mare, dar asta este situa-ția”, ne-a mai spus Mihaela Ion.