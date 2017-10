„Echipa de handbal feminin s-ar putea desfiinţa!“

Directorul executiv al CSU Neptun, Paul Alexe, trage semnalul de alarmă:

„Echipa de handbal feminin s-ar putea desființa!“

Retrogradarea echipei de handbal feminin CSU Neptun în eșalonul secund a șocat lumea sportului românesc. Mai mult chiar, nu este exclusă varianta desființării echipei, un zvon pe care l-am auzit de ceva vreme și pe care nu doresc să-l cred sub nicio formă.În condițiile în care Federația Română de Handbal intenționează să formeze o singură serie în liga secundă de handbal feminin, în locul celor pe regiuni, ca în prezent, șansele de existență a echipei CSU Neptun se apropie de zero.„Pe 18 iunie, este Adunarea Generală a Federației Române de Handbal și atunci se va decide soarta CSU Neptun, când se va stabili programul competi-țional. Federația intenționează să facă un lucru pe care noi nu îl putem percepe: formarea unei singure serii pentru toată liga secundă de handbal. Asta ar însemna să disputăm meciuri la Timișoara sau Târgu Jiu, ceea ce ar însemna o problemă majoră pentru noi, din punct de vedere financiar. Sunt voci în federație care spun: cine are bani să joace, cine nu, nu. Dacă acest proiect devine realitate, s-ar putea să rămânem fără handbal feminin la Constanța”, a declarat directorul executiv CSU Neptun, Paul Alexe.O problemă de legislațieÎn cazul în care CSU Neptun va trece de acest hop, iar FRH va renunța la ideea cu o singură serie în eșalonul secund, atunci se va pune în plan strategia de resusci-tare a echipei constănțene.„Urmează să avem o discuție cu Consiliul de administrație al clubului și așteptăm și un punct de vedere al Consiliului Județean, în materie de principal sponsor, și în ce măsură se poate realiza implicarea financiară, pentru că aceasta nu a existat în acest an din partea Universității Maritime. Sunt, de asemenea, câteva probleme cu privire la legalitatea unei finanțări de acest gen. Legea sportului spune că: «Într-un centru universitar, poate exista doar un singur club universitar»; or, clubul universitar care beneficiază de sprijin din partea ministerului este CS Știința Constanța. Sunt discuții pentru modificarea legislației, o legislație ce vine dintr-o perioadă în care exista o singură universitate în fiecare oraș. Or, acum lucrurile stau cu totul altfel. În Constanța, este Universitatea Ovidius, Aca-demia Militară, UMC, Universitatea Andrei Șaguna, deci legile sunt un pic depășite”, a precizat Paul Alexe.Lotul se destramăJucătoarele de la CSU Neptun au avut contracte mici în sezonul finalizat, iar în Divizia A vor fi și mai mici. Există deja multe handbaliste care vor să părăsească clubul, însă conducerea încă speră că va reuși să păstreze măcar câteva jucătoare cu expe-riență, ca Andreea Enescu.„Am avut o discuție cu jucătoarele, pentru a ve-dea ce gânduri au. Multe au spus că nu vor să mai rămână sub nicio formă: Ilke Sen este marea dezamăgire, poate «pă-căleală» este un cuvânt prea dur în acest moment. Aceasta a avut o evoluție care ne-a făcut să sperăm că își va redresa jocul într-o direcție mai bună, dar în retur a avut apariții meteorice, oricum, nici noi nu am fi păstrat-o. Din păcate, retrogradarea înseamnă, în mare măsură, despărțirea de ucraineanca Alla Sheiko, care nu dorește să joace în divizia secundă, considerăm că a fost una dintre cele mai bune jucătoare pe care le-am avut. De asemenea, Andreea Dincu este pe picior de plecare, ea mai are un an de contract, însă ne-a spus că dorește să joace în străinătate, iar conducerea nu va avea nicio problemă în măsura în care îi putem oferi această șansă. Daniela Arfir este încă nehotărâtă, a avut unele nemulțumiri față de cât a evoluat în acest sezon. Oana Cîrstea nu s-a hotărât încă, aceasta avea o clauză în contract, la fel ca Mihaela Petrescu, că vor deveni jucătoare libere în cazul în care echipa retrogradează. Conducerea echipei le-a propus să rămână, dar vom vedea ce răspuns ne vor oferi. În condițiile în care ne vom înțelege, vizavi de contract, Alexandra Iovănescu ar dori să rămână”, a declarat Paul Alexe.Situația antrenorului - incertăNici situația antrenorului Florentin Pera nu este clară. Când a ajuns la formația constănțeană, acesta a semnat un contract pe doi ani cu negociere de încă un an, care ar trebui renegociat acum. Conducerea i-a propus să continue la CSU Neptun, dar, dacă acesta va primi o ofertă mai avantajoasă și șansa de a antrena la un alt nivel, probabil că nu va ezita să plece de la Constanța.„Florentin Pera va avea nevoie de anumite garanții că echipa își va continua activitatea. Până atunci, vom afla cam ce buget vom avea, dar, din discuțiile neoficiale de până acum, se dorește o strategie de revenire imediată a CSU Neptun în Liga Națională”, a explicat Paul Alexe.v v vVom urmări cu mare atenție evoluția lucrurilor la handbalul feminin constănțean, pentru că pe la colțuri se aude că retrogradarea echipei ar fi fost premeditată, iar în spatele fenomenului sportiv s-ar afla alte interese, legate de patrimoniul clubului!