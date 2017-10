"E un nou turneu, un nou obiectiv"

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Românca Simona Halep, numărul trei mondial în tenisul feminin, a afirmat, într-o conferință de presă susținută la Roland Garros, că este pregătită pentru al doilea turneu de Mare Șlem al anului."E un nou turneu, un nou obiectiv, meciuri noi. Simt că sunt pregătită pentru Roland Garros. Am amintiri frumoase de anul trecut (a jucat finala, n.red.) și sper să repet ce am realizat atunci sau chiar mai mult'', a declarat Halep, citată de site-ul oficial al competiției.Cea mai bună performanță a Simonei la un turneu de Grand Slam este finala de anul trecut de la Paris, când a mers până în ultimul act fără a pierde vreun set, înainte de a se recunoaște învinsă de Maria Șarapova, în trei seturi, cu 6-4, 6-7 (5-7), 6-4.''Nu mă gândesc la ce am făcut anul trecut. Anul trecut e anul trecut. Acum trebuie să fiu concentrată pentru acest turneu'', a subliniat românca de 23 de ani. Halep a recunoscut că rezultatul din 2014 îi dă multă încredere că poate juca un tenis de calitate, dar crede că acest lucru nu înseamnă mare lucru, scrie Agerpres.