Selecționerul Victor Pițurcă nu exclude nicio variantă:

„E posibil să ne întoarcem de la EURO fără niciun punct”

Selecționerul naționalei de fotbal a României, Victor Pițurcă, nu debordează de optimism înaintea turneului final din Austria și Elveția și ia în calcul chiar și cea mai sumbră dintre variante: tricolorii să plece fără niciun punct de la EURO 2008. „Nu exclud nicio posibilitate, se poate să ne întoarcem fără niciun punct de la EURO. Mă gândesc la ce poate fi mai rău. Am avut ghinion cu aceste accidentări, însă nu regret acea vacanță. Dacă se va întâmpla ca un jucător să se accidenteze, cei care vor juca trebuie să dea totul, mai ales că sunt rezerve. Mărgăritescu și Bratu pot fi chemați în cazul în care se mai accidentează cineva. A fost un moment dificil când am fost nevoit să-l anunț pe Bratu că va rămâne acasă”, a declarat selecționerul. Pițurcă a explicat, în cadrul unei emisiuni televizate, că Bogdan Lobonț și Marius Popa au șanse aproape egale de a apăra la turneul final. „Portarul de la Poli Timișoara a avut prestații bune în ultima vreme. Oricare dintre ei poate fi titular la meciurile de la Campionatul European”, a precizat tehnicianul, dar, mai mult ca sigur, goal-keeper-ul numărul unu va fi dinamovistul. Nici nu a început campionatul, și selecționerul are probleme suplimentare în linia mediană. Mirel Rădoi mai are ceva dureri la genunchi, iar umărul lui Chivu este în pioneze, medicii acoperindu-l, practic, cu gheață pe căpitanul naționalei. „Nu știu dacă Rădoi și Chivu pot rezista două meciuri la rând, probabil vor fi schimbări la mijloc, să vedem cu cine începem cu Franța. Chivu are dureri și când aleargă, sper că nu va fi urmărit special de adversari, pentru a-l accidenta”, a spus Victor Pițurcă. Cristian Săpunaru va purta tricoul cu numărul 13 Iată și numerelor de pe tricou: 1 - Lobonț, 2 - Contra, 3 - Raț, 4 - Tamaș, 5 - Chivu, 6 - M. Rădoi, 7 - Fl. Petre, 8 - Codrea, 9 - Marica, 10 - Mutu, 11 - Cociș, 12 - M. Popa, 13 - Săpunaru, 14 - Ghionea, 15 - D. Goian, 16 - Nicoliță, 17 - Moți, 18 - M. Niculae, 19 - Ad. Cristea, 20 - N. Dică, 21 - D. Niculae, 22 - Șt. Radu, 23 - Stăncioiu.