„E posibil să mă retrag din activitatea competiţională“

Gimnasta Steliana Nistor, medaliată cu bronz la JO 2008:

„E posibil să mă retrag din activitatea competițională“

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Gimnasta Steliana Nistor, medaliată cu bronz la JO de la Beijing, a declarat, vineri, că nu a decis, încă, dacă va mai continua sportul de performanță, urmând să ia o decizie în perioada următoare, după ce va avea o discuție cu oficialii Federației Române de Gimnastică. „Încă sunt în vacanță, acasă, la Sibiu, iar joia viitoare, voi merge în cantonament cu lotul, la mare. Am discutat cu domnul antrenor Nicolae Forminte despre acest subiect, dar urmează să vorbesc și cu cei din federație. În funcție de starea mea de sănătate, voi decide dacă mă retrag sau nu”, a declarat Steliana Nistor, care, de mai mult timp, are probleme cu spatele, acestea apărând și în timpul Jocurilor Olimpice: „Acum, că n-am mai făcut antrenamente de două săptămâni, mă simt mai bine, nu mă mai doare nimic”. Gimnasta s-a declarat mulțumită de rezultatele obținute la Jocurile Olimpice de la Beijing: „Medalia de bronz pe care am obținut-o cu echipa, dar și locul cinci de la individual compus reprezintă rezultate bune. Mai mult nu se putea, iar acest lucru îl știam”. Pentru rezultatele de la JO 2008, Stelianei Nistor i-au fost înmânate, vineri, cheile unei locuințe din partea Primăriei Sibiu. Sportiva a primit în chirie o garsonieră de 60 de metri pătrați, ea urmând să plătească o chirie lunară de 80 de lei. Cum locuința este într-un bloc ANL, contractul a fost încheiat pentru o perioadă de cinci ani, urmând ca el să poată fi prelungit. „Sunt foarte fericită pentru că am primit această locuință. Am avut încredere că nu voi fi uitată de cei din primărie”, a spus gimnasta.