Constantin Gache, antrenorul principal al Farului:

„E o tragedie că ne-a scos Jiul din Cupă“

Antrenorul principal al Farului, Constantin Gache, admite că înfrângerea din Cupa României, în fața divizionarei secunde Jiul Petroșani, are dimensiunea unei tragedii. Gache își asumă responsabilitatea eșecului, dar spune că acesta trebuie depășit, pentru că vine meciul cu Unirea Urziceni. „Să ai 2-0, jocul la discreție și să nu reușești să fructifici această situație favorabilă este grav și crunt. Ne-am făcut singuri probleme, nu ni le-a creat Jiul. Scuza cu oboseala de după meciul de la Tg. Jiu e puerilă, nu-și are rostul. Practic, nu avem nicio scuză. Fiecare își are vina sa, mai mică sau mai mare. Eu îmi asum 100% responsabilitatea eșecului. Primul vinovat am fost eu, pentru că nu am reușit să-i fac pe jucători să gestioneze cum trebuie avantajul pe care l-am luat. Dintre jucători, nu pot să spun că e de vină X sau Y. Toți sunt. Dacă nu-i merge jocul unuia, îl ajută altul", a declarat Gache. Tehnicianul consideră că nu e momentul pentru excluderi din lot, deși eliminarea din Cupă e o tragedie. Momentul trebuie depășit, spune Gache, pentru că urmează meciul de campionat cu Unirea Urziceni, care trebuie neapărat câștigat. „Acum ce să facem, să nu mai jucăm cu Urziceniul? Dacă ne gândim prea mult la eșecul de la Petroșani, pierdem, Doamne ferește!, și cu Unirea, și atunci chiar că e tragedie mare", a mai spus Gache, care a arătat și că nu a primit ultimatum să câștige cu Urziceni pentru a rămâne în funcție. Tehnicianul are și explicația pentru inconstanța echipei și a unor jucători, dar nu vrea să o facă publică, o discută în vestiar.