Interviu cu fostul președinte al FC Farul, Marcel Lică

„E nevoie de o lege adevărată a sportului”

Într-un moment în care FC Farul se află în jumătatea superioară a clasamentului Seriei I din Liga a II-a, pe locul 4, cu un start bun de campionat și un grup care se străduiește să rămână pe plan ascendent, fostul președinte al grupării de la malul mării, Marcel Lică, trage un semnal de alarmă.- S-a împlinit aproape un an de când ați decis să renunțați la postul de președinte din corpul administrativ al FC Farul. Față de atunci, cum vedeți acum echipa?- Dacă punem în balanță interesul arătat de autoritățile locale și condițiile pe care le au băieții de la echipă, rezultatele Farului sunt foarte bune. Asta și datorită faptului că Giani Nedelcu nu a renunțat, iar constănțenii ar trebui să-i mulțumească pentru că mai este încă în fotbal la nivelul Farului și pentru că a fost extraordinar de inspirat când l-a angajat pe Ion Răuță ca antrenor principal.- Ați fost surprins de aportul lui Ion Răuță? Practic, a salvat echipa de la retrogradare și a adus o contribuție importantă în jocul schimbat în bine al Farului.- Eram convins că va face o treabă bună, deci nu am fost surprins de ultimele evoluții ale echipei, pentru că îi cunosc potențialul. Este un om extrem de muncitor, unul dintre cei mai buni antrenori constănțeni. Întotdeauna, politica mea a fost ca nucleul echipei să fie format din constănțeni.- Dacă „marinarii” vor continua în acest ritm, putem vorbi de o șansă la promovare? Dacă nu în acest an, poate în sezonul viitor?- Cred, mai degrabă, că Farul va sucomba, pentru că și acum doi ani, echipa era pe locul 4 înaintea meciului cu Snagov, cu care am făcut 3-0, iar după, s-a prăbușit totul. Dacă atunci aveam o mână de ajutor, poate acum Farul era în Liga I. Acum, echipa a avut o salvare miraculoasă, băieții au un start excelent. De ce nu se trezește cineva să-i ajute?- Luați în considerare o reîntoarcere în administrația clubului?- Am fost în anturajul clubului indiferent din ce postură. Fie că am fost fotbalist, arbitru, conducător sau oficial al FRF. Oricând va fi nevoie de mine, voi răspunde prezent. Și acum, în vară, când au fost acele acțiuni ale suporterilor, nu am stat indiferent. Am venit la club, am vorbit cu greviștii, i-am ajutat cu ce am putut. Au făcut greva foamei, un gest extrem. Este nevoie de un om cu capacitate, care să adune la „masa rotundă” pe cei care au potențial financiar și care iubesc fotbalul din acest oraș pentru a face un lucru extraordinar.- Cât de curând, vom vedea întâlniri între Farul Constanța și Rapid București în Liga a II-a. Vă trezește nostalgie un astfel de meci? Sau tristețe?- Lumea este obișnuită să vadă un astfel de meci în Liga I, cu tribunele arhipline, atmosferă de sărbătoare, ca pe vremuri, cu jucători importanți, de lot național la ambele echipe. Din păcate, tot fotbalul românesc se confruntă cu diferite probleme, iar cea mai mare este aceea a lipsei unei legi adevărate a sportului, care să încurajeze oamenii de afaceri să vină lângă sport, în general, nu numai în fotbal. Sunt multe echipe de top din Anglia, Franța sau Germania, care au de unde să-și aleagă sponsori, pentru că se înghesuie. Au anumite beneficii.