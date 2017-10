„E jale mare, îmi iau bagajele şi îmi văd de drum!“

Ion Crăciun a părăsit banca tehnică a echipei de handbal masculin HC Minaur Baia Mare

„E jale mare, îmi iau bagajele și îmi văd de drum!“

Contractul dintre antrenorul Ion Crăciun și clubul HC Minaur Baia Mare a fost reziliat, ieri, pe cale amiabilă. La plecare, tehnicianul constănțean a atras atenția asupra situației financiare a grupării maramureșene, care se află în pragul desființării. Antrenorul Ion Crăciun a preluat conducerea tehnică a echipei de handbal masculin HC Minaur în iunie 2009, dar nu a rezistat decât până ieri pe banca băimărenilor, lăsând echipa pe un modest loc 10 în clasamentul Ligii Naționale, cu doar 11 puncte câștigate în 19 etape. „Îmi pare foarte rău că a trebuit să iau această decizie, dar, în condițiile în care îmi desfășuram activitatea, era imposibil să scot mai mult de la această echipă. Situația grea de la Minaur m-a determinat să îmi iau bagajele și să îmi văd de drum. Poate așa, în al 12-lea ceas, autoritățile locale se vor gândi să sprijine acest club, pentru că generații după generații au obținut rezultate deosebite la Minaur și este păcat ca acest brand să ajungă la coada clasamentului sau poate - și mai grav - să se desființeze. Sunt primul care trage semnalul de alarmă și nu mai este cale de întors. Eu îmi doream să fac performanță la Minaur, am venit cu sufletul deschis și am avut o mare bucurie să pregătesc echipa, dar se pare că n-am reușit să fac prea mult”, a declarat Ion Crăciun. Până la finalul acestui sezon, HC Minaur va fi pregătită de Florin Mironescu, fostul secund al lui Crăciun urmând a avea parte de un debut infernal, duminică, 14 martie, pe teren propriu, în fața campioanei României, HCM Constanța. v v v Campioana României la handbal feminin, Oltchim Râmnicu Vâlcea, a câștigat, cu scorul de 49-22 (26-10), partida cu Rulmentul Brașov, din etapa a 18-a a Ligii Naționale, disputată, ieri, sub Tâmpa. Mâine, de la ora 17.00, este programat ultimul meci al rundei: HCM Roman - Rapid București.