E incredibil! Un fan al lui Roger Federer s-a trezit din comă după 11 ani și a întrebat de idolul său

Ştire online publicată Marţi, 22 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Pe 12 decembrie 2004, spaniolul Jesus Aparicio a fost implicat într-un accident grav, chiar în ziua când își sărbătorea majoratul, eveniment care l-a trimis într-o comă profundă, scrie gsp.roIdolul său din tenis, Roger Federer, care avea atunci 23 de ani, era numărul 1 mondial și câștigase 3 din cele patru Grand Slamuri ale anului.11 ani mai târziu, Jesus Apricio s-a trezit din comă și a aflat că jucătorul lui favorit încă evoluează la cel mai înalt nivel și e numărul 2 mondial, scrie theage.com.au."Sincer, mi-a venit brusc ideea să întreb ce face Roger. Mă gândeam că s-a retras. Când am aflat că are 34 de ani, că încă joacă tenis și că e numărul 2 mondial, am crezut că lumea râde de mine. Nu îmi venea a crede. Când mi s-a spus că a câștigat 17 titluri de Mare Șlem, mi-am pus mâna la gură. Știam că e foarte bun, dar n-am crezut niciodată că va câștiga atât de mult", a explicat Aparicio, care speră să-l vadă jucând pe elvețian, completează gsp.ro