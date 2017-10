Când ne era lumea mai dragă, Farul a furat-o cu scorul campionatului

„E incredibil ce s-a întâmplat cu CS Otopeni“

„Marinarii” au făcut-o de oaie tocmai când să ajungă la mal. Au tratat meciul care le putea aduce salvarea de la retrogradare cu un amatorism, cu o suficiență și o detașare incredibile. Așa a apărut dezastrul de la Ploiești: 0-6 cu CS Otopeni (echipă vai de ea) și retrogradare în Liga a II-a. Jucătorii Farului au arătat la Ploiești că noțiunile de profesionism și profesionalism le sunt pe deplin străine. E descalificant să știi că de acest meci depinde salvarea, iar tu să nu ai pic de responsabilitate, implicare și determi-nare, iar, odată cu creșterea scorului, nici să nu mai alergi, acceptând să fii făcut de râs de niște adversari retrogradați, așteptând să se termine partida mai repede și gândindu-te doar la cât de lin va fi zborul de avion spre casă. „Este incredibil ce s-a întâmplat. N-am jucat absolut nimic. Fotbaliștii noștri nu s-au putut concentra, nu au putut nici să se miște. CS Otopeni, o echipă destul de bătrână, cu 4-5 jucători trecuți de 30 de ani, a evoluat contra Farului ca în prima tinerețe, a făcut ce a vrut cu apărarea noastră. Deși are 1,92 m, Pahor nu a câștigat niciun duel aerian cu Victoraș Iacob (n.n. - probabil se gândea cum să-și serbeze ziua de naștere, slovenul împlinind în ziua partidei 23 de ani). Iacob dăduse un gol în tot campionatul, iar noi îl facem mare, cu un hatt-trick. Atât stoperii, cât și fundașii laterali au fost de nerecunoscut. Ca și celelalte comparti-mente, de altfel. Otopeni a făcut nestingherită 1-2-uri, a pătruns din lateral, a întors mingi la șut și a pasat ca la antrenament (n.n. - nici nu era greu să treacă de jaloanele și statuile Farului)”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Lucian Codrean Pîra, directorul executiv al Farului. Pentru ca jucătorilor să le stea mintea doar la meci și la obținerea victoriei, a fost ținut secret verdictul nefavorabil de la TAS, pe care clubul îl aflase înaintea meciului de la Ploiești. Degeaba însă. Deși exista speranța a trei puncte în plus, cu care, printr-un concurs favorabil de împrejurări, se puteau clasa chiar pe locul 14, fotbaliștii Farului au arătat pe teren cât de motivați au fost. Ieri, TAS i-a trimis grupării constănțene și motivarea oficială a deciziei în cazul „Nocturna”. Astăzi, de la ora 18, la sediul clubului, se desfășoară o importantă Adunare Generală a Membrilor Fondatori, în care se va discuta din nou viitorul clubului. Ședința are trei puncte pe ordinea de zi: 1. Prezentarea și analizarea soluțiilor identificate cu privire la susținerea echipei de fotbal FC Farul, prin mobilizarea mediului de afaceri și a potențialilor finanțatori; 2. Prezentarea și aprobarea programelor de pregătire centralizate ale echipelor I și II, precum și alocarea surselor de finanțare; 3. Diverse. „Cei care pot ajuta Farul trebuie să vină aproape de club, să discutăm și să vedem ce putem face. În cadrul Adunării, vor fi discutate și câte două variante de programe de pregătire, cu bugetele necesare, reunirea lotului având-o în vedere pentru 2 iulie”, ne-a mai spus Dan Pîra.