„E greu să dai gol contra a trei depouri şi şapte autobaze”

Marius Șumudică:

„E greu să dai gol contra a trei depouri și șapte autobaze”

„Am învins greu, dar este și frumos când câștigi cu 1-0, in extremis. Am avut iar o sumedenie de ocazii. Secundul meu a contabilizat 12. Am marcat târziu, dar înainte de meci le-am scris pe tablă un singur lucru: răbdare. E meritul jucătorilor că nu au cedat, luptând până la final. După o victorie cu 5-0, te culci pe o ureche la un moment dat și e greu ca, după doar două zile, să-i aduci cu picioarele pe pământ”, a declarat la final antrenorul Farului, Marius Șumudică. Tehnicianul a remarcat că „marinarii” au avut probleme și din cauza așezării ultra-defensive a Cetății, care a jucat într-un 5-3-2. „Îi felicit pe suceveni pentru ardoarea cu care au încercat să scoată un punct, dar, dacă toată lumea spune de autobaza lui Cârțu, astăzi (n.n. - ieri) au fost trei depouri și șapte autobaze, iar oaspeții au stat numai prin poartă. În plus, arbitrul nu le-a atras nici măcar o dată atenția să nu mai tragă de timp. Este greu să desfaci un astfel de lacăt”, a punctat Șumudică. „Având în vedere desfășurarea jocului, victoria Farului e meritată. A avut posesie și a ratat multe ocazii, dar nu ar fi fost pentru prima dată în fotbal când se întâmplă o minune. Pentru noi este o înfrângere amară. Dacă golul venea mai repede, nu era atât de dureros. Se pare că Farul este pe drumul bun către promovare. N-am ce să le reproșez jucătorilor mei”, a spus și antrenorul sucevean Ioan Radu.