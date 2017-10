„E greu să ai tupeu când nu ţi-ai luat salariul de 5-6 luni“

Președintele FRR, Alin Petrache, îi înțelege pe rugbiști:

„E greu să ai tupeu când nu ți-ai luat salariul de 5-6 luni“

Președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, a declarat că adversara selecționatei Stejarii București din etapa a patra a Challenge Cup, Leeds Carnegie, are un buget de zece milioane de lire sterline, sumă ce reprezintă bugetul pe care îl are forul condus de el pentru o perioadă de zece ani. „La echipa Stejarii avem nevoie de mai multă încredere și de mai mult tupeu. Asta este problema noastră, suntem îngenunchiați de echipele cu care jucăm încă dinainte să înceapă meciul. Leeds are un buget de zece milioane de lire, iar acești bani reprezintă bugetul federației noastre pe zece ani. Ei au o echipă puternică, cu mulți internaționali, iar acest lucru e normal să ne apese. Suntem o nație mică în comparație cu Franța sau Anglia. Este greu să ai tupeu când ești jucător la Dinamo, la Steaua sau la Farul Constanța și nu ți-ai luat salariul de 5-6 luni. Toate aceste probleme ne fac să nu mișcăm în teren în primul sfert de oră al unui meci. Apoi, începem să ne dăm seama că adversarii nu sunt cu patru mâini și cu șase picioare. Sunt oameni ca noi și, cu puțin tupeu, putem să-i batem”, a explicat Alin Petrache. Meciul Leeds Carnegie - Stejarii București se joacă duminică, de la ora 17.00.