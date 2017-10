Relu Damian, președintele FC Farul:

„E frustrant să pierdem puncte din cauza arbitrilor“

Oficialii constănțeni nu-l acuză de rea-intenție pe Zoltan Erdei, remarcând însă neștiința și slaba sa pregătire. „Marinarii“ speră ca la partida următoare, de la Brăila, să aibă parte de un arbitraj de ținută. Relu Damian este de părere că, după aspectul jocului, Farul merita să câștige întâlnirea cu Dunărea Galați, din etapa a șasea a Ligii a II-a, partidă încheiată la egalitate, 0-0. „Marinarii” s-au lovit însă de un arbitraj defavorabil, care le-a răpit două puncte. „Dacă arbitrul era inspirat măcar la una dintre cele trei faze de penalty, alta era situația. E frustrant să pierdem puncte din cauza arbitrilor. Nu-l acuzăm pe Erdei că a arbitrat cu temă, dar nu putem să nu remarcăm neștiința și slaba sa pregătire. Pe lângă fazele de penalty, arbitrul a tolerat jocul dur al adversarilor, acordând cartonaș galben abia la a șaptea intrare prin alunecare a gălățenilor. În plus, în repriza a doua, trebuia să-l elimine pe un jucător al Dunării, care avea galben și a șutat în minge după fluierul arbitrului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Relu Damian. „Sunt mulțumit de evoluția echipei și nemulțumit de arbitru. Nu ne-a dat două penalty-uri, dar fără intenție. Atât poate, a fost suspendat șase luni după Victoria Brănești - FC Botoșani”, a spus și patronul Farului, Giani Nedelcu. Speranțe puse în L. Mihai II și Enghin Chiar dacă nu a strălucit, jocul Farului din meciul cu Dunărea Galați a mulțumit prin determinarea jucătorilor. Relu Damian a remarcat soliditatea sistemului defensiv al „marinarilor”, dar a subliniat și problemele pe care echipa încă le are la construcție și în ceea ce privește relațiile de joc. „În ultimele două meciuri de acasă, nu am primit gol, iar în partida precedentă, la Juventus, Zdrâncă a fost învins doar din penalty. La mijlocul terenului ne confruntăm însă cu probleme, fiind nevoiți să jucăm prea mult cu mingi lungi”, a arătat președintele Farului. În căutare de soluții pentru creșterea randamentului liniei mediene, antrenorii constănțeni îi așteaptă pentru a-i vedea la lucru pe alți doi mijlocași, Liviu Mihai II și Enghin Amet. Primul e în continuare accidentat, iar Enghin se află la Chișinău cu lotul național de juniori, principalul Ioan Sdrobiș neavându-i la dispoziție nici la meciul cu CF Brăila, din deplasare, de sâmbătă, de la ora 11. „Mihai și Amet sunt ultimii jucători în privința cărora nu am avut prilejul să ne edificăm în condiții de joc oficial. Încercăm ca măcar la meciul cu Dinamo II să-i folosim”, a punctat Damian. Oficialii constănțeni vor să-și păstreze invincibilitatea din ultimele trei meciuri și după partida de la Brăila, forțând victoria în fața nou-promovatei. „Totul este să nu mai fim dezavantajați de arbitri. Fiind pauză în primul eșalon, poate că va fi delegat un arbitru de Liga 1. Jucătorilor trebuie să li se dea posibilitatea să joace, să se ex-prime”, a completat președintele Farului. 328 de plătitori la meciul cu Dunărea Relu Damian s-a arătat însă mâhnit de numărul mic de spectatori plătitori la partida FC Farul - Dunărea Galați, 328, cerând un sprijin mai mare din partea Constanței. „În condițiile în care, la victoria cu CS Otopeni, 600 de spectatori și-au cumpărat bilet, iar apoi am înregistrat un egal la Juventus, mă așteptam la o asistență mai mare cu Dunărea. Au fost însă extrem de puțini oameni, ceea ce nu e normal. Noi pentru ei jucăm. Una e atmosfera cu 400 de spectatori, alta cu 3.000. Suntem însă mulțumiți că, atâția cât au fost, cei prezenți au încurajat echipa. Noi încercăm să mergem pe linia aceasta ascendentă, dar nu ne va fi ușor, pentru că ne confruntăm cu destule probleme. Lumea trebuie să știe. Avem nevoie de un sprijin mult mai mare din partea Constanței”, ne-a mai spus Damian.