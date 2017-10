Bölöni motivează demisia de la Standard

„E bine că s-a terminat astfel, atmosfera devenise apăsătoare“

Ştire online publicată Vineri, 12 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Tehnicianul Ladislau Bölöni a declarat că a demisionat de la Standard Liege, deoarece situația ajunsese greu de rezolvat. „Am discutat cu oficialii, nu exista altă soluție, așa că mi-am prezentat demisia de comun acord, am decis să mă opresc. Deja deve-nise prea greu pentru mine să continuu, atmosfera era apăsătoare pentru toată lumea și situația era greu de rezolvat. Există lucruri pe care aș fi putut să le anticipez mai bine și probleme la care nu am găsit soluție. Însă, au fost multe altele despre care nu aș vrea să vorbesc acum. Nu uit că am avut mulți accidentați în acest sezon, cu cel puțin șase accidentări grave și parcursul nostru a fost complicat de la început. Nu vă puteți imagina cu ce dificultăți m-am confruntat. Știind că nu mai am contract decât de un an, mi-a fost imposibil să am o viziune pe termen lung. Este mai bine că se termină astfel, deși nu-mi face plăcere”, a declarat tehnicianul român. Bölöni a pregătit pe Standard Liege în ultimul sezon și jumătate, reușind să câștige campionatul Belgiei la finalul sezonului 2008 / 2009, dar și Supercupa Belgiei în 2008. Standard Liege a ocupat locul trei în grupa H a Ligii Campionilor din acest sezon și a obținut calificarea în 16-imile de finală ale Ligii Europei. În locul lui Bölöni, antrenor principal al fost instalat Dominique D’ Onofrio, care ocupa postul de director sportiv la Standard și a mai pregătit gruparea din Liege în perioada septembrie 2000 - iunie 2006.