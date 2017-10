După victoria de la Indian Wells, în fruntea clasamentului "Road to Singapore". Simona Halep: "Este cel mai mare titlu din carieră şi nu-l voi uita niciodată!"

După victoria de la Indian Wells, în fruntea clasamentului "Road to Singapore". Simona Halep: "Este cel mai mare titlu din carieră și nu-l voi uita niciodată!"

Simona Halep se menține pe poziția a treia a clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA) și a urcat pe prima poziție în ierarhia „Road to Singapore“, pentru calificare la Turneul Campioanelor, după ce a câștigat titlul de la turneul WTA de la Indian Wells și a primit 1.000 de puncte WTA.Simona Halep a învins-o, duminică seara, pe sârboiaca Jelena Jankovic, scor 2-6, 7-5, 6-4, în marea finală de la Indian Wells.„A fost un turneu extraordinar pentru mine, nu am jucat la cel mai înalt nivel, dar am avut încredere că am șansa mea să câștig și am luptat până la finalul fiecărui meci. Acesta este cel mai mare titlu din carieră și nu-l voi uita niciodată”, a declarat constănțeanca, conform site-ului WTA.Acesta este primul titlu de Premier Mandatory al Simonei, cel mai important din carieră, după cele de categoria Premier 5 (Doha 2014 și Dubai 2015). Pentru constănțeancă este al treilea titlu din acest an și al 11-lea din carieră. În urma acestei victorii, Simona Halep a primit 900.400 de dolari și 1.000 de puncte WTA.După acest turneu, Simona se pregătește de un alt turneu Premier Mandatory, de la Miami, unde va juca direct în turul doi. Halep va întâlni câștigătoarea dintre cehoaica Nicole Vaidisova și o jucătoare venită din calificări. Românca se află din nou pe aceeași jumătate de tablou cu Serena Williams. Turneul de la Miami va fi transmis de Dolce Sport.