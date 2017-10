„După trei meciuri câştigate, nu poţi spune că eşti cel mai tare!“

Directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr:

„După trei meciuri câștigate, nu poți spune că ești cel mai tare!“

Echipa de volei masculin CVM Tomis Constanța are obiective îndrăznețe în acest sezon: câștigarea campionatului și a Cupei României și calificarea în Final Four al Challenge Cup. Însă, directorul executiv al clubului, Serhan Cadâr, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, că, în ciuda acestor obiective, echipa se confruntă cu probleme care îi pot îngreuna misiunea.„După trei meciuri câștigate din tot atâtea posibile, nu poți să spui că ești cel mai tare! Am avut un început cu probleme, câteva accidentări, deci lucrurile nu au stat întocmai cum ne-am fi dorit noi. La blocaj, încă mai avem de lucru! Acest lucru este, pe undeva, de înțeles, fiindcă echipa este în formare. În plus, deși avem obiective majore, bugetul de care dispunem nu este suficient pentru marea performanță”, a spus Cadâr.Pe de altă parte, directorul Tomisului consideră că transferul internaționalului bulgar Vladislav Ivanov reprezintă un câștig important pentru gruparea constănțeană.„Este un jucător valoros, aveam nevoie de un asemenea libero. În condițiile în care unii jucători nu se pliază pe stilul de joc ale echipei, vor exista întotdeauna probleme de comunicare și adaptare. La acest aspect trebuie să lucrăm serios. Este bine, însă, că dispunem de antrenori foarte buni, în care am mare încredere”, a explicat Serhan Cadâr.v v vMâine, de la ora 16.00, la Piatra Neamț, echipa constănțeană dispută un nou meci în campionat, în compania celor de la VCM LPS. Despre această confruntare, directorul executiv al Tomisului spune că va fi cu certitudine una dificilă.„Ne așteaptă un nou joc greu. Piatra Neamț este o echipă muncitoare, ambițioasă, care sunt convins că va opune o rezistență deosebită. Trebuie să tratăm această partidă cu maximă responsabilitate, fiindcă altfel riscăm să întâmpinăm probleme extrem de serioase. În următoarea perioadă, va trebui să ne îmbunătățim jocul și să demonstrăm că toate obiectivele pe care le avem de îndeplinit sunt la îndemâna noastră. Este foarte important ce joci în play-off!”, a precizat Serhan Cadâr.