"DUMNEZEU SĂ TE PRIMEASCĂ ÎN ECHIPA LUI. SUNTEM DISTRUŞI" / Lacrimi şi durere, după vestea morţii marelui rugbist Adrian Tinca

Adi in echipa raiului

Atat de mult doriti sa ajunga Adi in echipa raiului in cit eu nu am nici-o indoiala de asa ceva pentru ca in rai nea NACU este director tehnic GIGA CELEA selectioner FANE CRISTEA capitan GICA DARABAN consilier ION PODARU antrenor pe gramada TITI MUSAT si IANCU BACIOIU asistenti DINU aripa si DINU demiu precum si alte zeci de suflete care asteapta toti rugbystii acolo sus VESNICA POMENIRE PENTRU TOTI ACESTI EROI care sant nemuritori , Adi find printre ei ADIO PRIETENE SUFLET JUST ai plecat prea devreme unde mai gasim pe cineva ca tine