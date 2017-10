Dumitru Manole nu şi-a îndeplinit mandatul şi a demisionat de la Farul

Dumitru Manole nu și-a îndeplinit mandatul și a demisionat de la Farul

Dumitru Manole a eșuat în misiunea pe care a primit-o de la Adunarea Generală a FC Farul. Manole și-a încălcat mandatul, iar vineri a demisionat din funcția de președinte al Consiliului Director. Discuțiile de vineri, de la sediul clubului Farul, pe marginea lotului de jucători, dintre SC Maritima Sport SA (membrul fondator persoană juridică cu majoritate de voturi la FC Farul), și Dumitru Manole, nu s-au încheiat cu un acord, deși, miercuri, se ajunsese la o înțelegere de principiu. SC Maritima Sport SA a fost reprezentată la discuții de Radu Rusen și de avocatul Adrian Orășteanu, iar Manole i-a avut alături pe Dumitru Bedivan și pe Vasile Leu. La final, Manole și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Consiliului Director. „Este o zi nefericită pentru mine. Nu s-a putut ajunge la nicio concluzie, astfel că am hotărât să demisionez, unilateral și irevocabil. Nu am luat această decizie din lașitate. Sunt nemulțumit de lotul de jucători. Nu am cum să plec la drum și să mă fac de râs în fața orașului. Nu sunt popa prostu”, a declarat Dumitru Manole. Se discută cu investitori SC Maritima Sport SA a luat act de demisia lui Manole și va căuta soluții, având deja discuții cu investitori. Chiar dacă principalul finanțator Gheorghe Bosînceanu e hotărât să se retragă de la Farul, până acum, activitatea s-a desfășurat normal la club și așa se va întâmpla și de acum înainte. Nu sunt și nu vor fi probleme, financiare sau de altă natură. Vineri, 3 iulie, va avea loc o nouă Adunare Generală, în care se va discuta despre eventualii investitori. Dacă aceștia încă nu sunt, se va aproba programul de pregătire, iar Farul va porni la drum pentru Liga a II-a, SC Maritima Sport SA rămânând la conducere până când se va implica altcineva. Nu avea pe nimeni Este clar, Dumitru Manole a eșuat în misiunea pe care a primit-o de la Adunarea Generală. Mandatul său, aprobat în unanimitate, a fost fără echivoc: să poarte negocieri, din partea clubului Farul, cu autoritățile locale sau cu oameni de afaceri apropiați acestora, iar dacă nu ajunge la o soluție să se îndrepte eventual spre alți investitori interesați, cu potență financiară. Iar apoi să informeze ce a găsit. Așadar, era limpede cu cine să discute. Termenii negocierii, la fel. Numai că Manole și-a încălcat de la început mandatul, înțelegând să negocieze invers, cu Maritima! În plus, nici nu a dovedit că ar avea investitori puternici în spate. „Maritima nu a înțeles nici până azi cine sunt acei investitori care vor să-și asume răspunderea. Evident, Manole nu numai că nu și-a îndeplinit mandatul, dar l-a și încălcat, încă din prima zi. Nu a adus niciun investitor. A lăsat de înțeles că ar fi unul sau altul, dar nu am auzit vreun nume. Numai chestiuni vagi. Mi-a fost destul de clar că nu are pe nimeni, dar trebuia să ne spună asta. Nu l-a pus nimeni să fie popa prostu. Chiar dacă și-a încălcat mandatul, și, practic, eu negociam cu mine însumi, l-am acceptat ca partener de dialog, iar acum două zile căzusem chiar de acord în principiu în privința lotului de jucători”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Bosînceanu. În condițiile în care SC Maritima SA dispune de drepturile federative ale lotului A de jucători, se ajunsese, în urma discuțiilor, la următoarea înțelegere: din lotul de 34 de fotbaliști, Maritima să cedeze fără pretenții financiare 17, alți șase să fie transferați, iar restul de 11 să rămână la Farul într-o coproprietate, în anumite pro-cente. În plus, urma să fie căutate soluții pentru jucătorii de care nu mai era nevoie (întreruperea de comun acord a contractelor sau căutarea unor noi cluburi). Numai că, vineri, la întrunire, Manole nu a mai fost de acord! Gheorghe Bosînceanu a încercat să ia legătura cu el după ședința de la club, dar nu a reușit. Întâi, Manole nu i-a răspuns la telefon, pe care apoi și l-a închis! Urechile pe spate și fuga! „Nu înțeleg ce s-a întâmplat de alaltăieri (n.n. - miercuri) și până în această seară (n.n. - vineri seară). Din punctul meu de vedere, Manole a fost de bună credință și a făcut eforturi să convingă Consiliul Județean, fără a reuși însă. Cum nu-și permite să spună deschis aceasta, a căutat o altă ieșire, așa ajungându-se la situația de vineri, pentru că de mine îi este frică mai puțin. Eu mi-am dat seama mereu de faptul că, fără să o spună, Manole a fost un reprezentant al Consiliului Județean, dar am acceptat situația. Iar acum au pus urechile pe spate și au luat-o la fugă, ca să ajungă repede cât mai departe”, ne-a mai spus Gheorghe Bosînceanu.