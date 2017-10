Dumitru Dragomir, la DNA. Acuzat că a luat ŞPAGĂ 1,7 milioane de euro!

Dumitru Dragomir, la DNA. Acuzat că a luat ȘPAGĂ 1,7 milioane de euro!

Ştire online publicată Joi, 30 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou scandal este pe cale să izbucnească în fotbalul românesc. În urma unei anchete efectuate de Grupul de Investigații Român, președintele LPF, Dumitru Dragomir, este acuzat că ar fi luat mită în valoare de 1,7 milioane de euro de la grupul RCS-RDS, cel care deține drepturile de televizare ale Ligii I. Investigatorii anunță că suma ar fi fost plătită de consorțiul TV pentru ridicarea Crystal Palace Ballrooms, o sală de festivități ultraluxoasă situată pe Calea Rahovei și trecută în proprietatea fiului șefului LPF, Bogdan Dragomir, la fel ca multe alte afaceri ale familiei, scrie prosport.ro."RDS l-a plătit pe Dumitru Dragomir cu 1,7 milioane euro. În perioada 2009 - 2011, SC RCS & RDS SA a primit de la Liga Profesionistă de Fotbal (LPF), condusă de Dumitru Dragomir, dreptul de difuzare a meciurilor din Liga I. Tot RCS & RDS a primit dreptul de difuzare pentru meciurilor din Liga I și în sezoanele 2011 – 2014. Grupul de Investigații Politice (GIP) publică documente care arată că RCS & RDS a plătit nu doar echipele din Liga I, ci și pe Dumitru Dragomir. Începând cu 2009, una dintre afacerile personale ale lui Dumitru Dragomir a fost finanțată cu 1,7 milioane euro de către RCS & RDS. Este vorba despre Crystal Palace Ballrooms, un complex luxos de săli de evenimente aflat în imediata apropiere a Palatului Parlamentului și a Pieței Unirii din București, pe Calea Rahovei nr. 198A. Complexul se află în proprietatea SC BODU SRL, firmă deținută în totalitate de Dumitru Dragomir. În 15 august 2009, SC BODU SRL a încheiat un contract de asociere în participațiune cu RCS & RDS. Conform acestui contract, firma lui Dragomir a încasat de la RCS & RDS suma de 1.700.000 de euro în schimbul unor servicii și drepturi derizorii.", este doar o parte din ce au descoperit investugatorii.În replică, Dumitru Dragomir a explicat la România TV de ce nu se simte vinovat de niciuna dintre acuzațiile Grupului de Investigații Român, condus de Mugur Ciuvică:"Am dat explicații Gărzii Financiare și am făcut dovada plăților. Am respectat legea, banii sunt investiți. Nu am luat nici măcar un leu amendă. Acum, hodoronc-tronc, mă trezesc cu această chestiune pe cap. Liga nu are nicio implicare, eu am făcut separat acest contract cu RCS-RDS. Unde este neconcordanța? Drepturile TV au fost vândute la licitație, nu are nicio legătură una cu alta. Categoric, Antena 1 i-a dat acest dosar domnului Ciuvică și i l-a oferit trunchiat".Dumitru Dragomir a ajuns la sediul DNA în jurul orei 18.30, la intrare acesta refuzând să spună de ce a fost chemat de procurorii anticorupție, scrie realitatea.net.