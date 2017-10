Duminică, la Mamaia, marea cursă: Crosul Loteriei Române!

3

@Seagal

Stimate cititor, nu iti inteleg aprecierea. Copy-paste la ce anume? Consulta toata presa locala si vei vedea ca cele mai multe informatii despre cros le furnizeaza Cuget Liber. Consulta arhiva Cuget Liber(ultimele 10 zile) si vei vedea ca am scris cu mult inaintea altora despre cros. In ceea ce priveste informatiile, acestea sunt furnizate de organizatori, care au si un banner special pentru eveniment. Prin urmare, nu inteleg aprecierea. In ceea ce priveste invocarea acelui nume, iar nu te inteleg. Altfel,sa auzim de bine si te astept la redactie!