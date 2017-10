Duminică, alergăm la Crosul Ziua Olimpică

1

eshapament

Pasionatii de tricouri moca sunt invitati, la fel ca in 2013, la o plimbare prin gazele de esapament de pe Tomis si Aurel Vlaicu. In loc de tricouri la sosire ar trebui oferite tuburi de oxigen la start! Pacat... mare pacat.... Atatea comitete, directii, academii sau asociatii "sportive" nu respecta emblema olimpica... Citeam undeva ca Floroiu s-a afirmat la un cros pe malul marii, la aer curat adica. La editia viitoare a Crosului Olimpic constantenii de toate varstele asteapta cu interes deschiderea unui super-market in reactorul 4 de la Cernavoda.