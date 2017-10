Dublul Tecău / Mergea a pierdut finala de la Bucureşti

Dublul Tecău / Mergea a pierdut finala de la București

Perechea Horia Tecău / Florin Mergea (România) a pierdut finala probei de dublu din cadrul turneului challenger de tenis de la București (zgură; premii totale de 30.000 de euro), fiind învinsă de cuplul Marcel Granollers Pujol / Santiago Ventura (Spania, cap de serie nr. 1), scor 2-6, 1-6. Pentru prezența în ultimul act, constănțeanul Tecău și partenerul său au primit 38 de puncte ATP și 1.100 de euro. În proba de simplu, Victor Hănescu s-a impus, 7-6 (6), 6-1, în detrimentul spaniolului Granollers-Pujol și a câștigat titlul de campion. Aflat la al treilea challenger adjudecat în 2007, după cele de la Graz și Timișoara, tenismanul român și-a asigurat 4.300 de euro și 55 de puncte ATP, cu care va pătrunde între primii 90 de jucători ai lumii. „A fost o săptămână deosebită pentru mine. Mi-am dorit mult să câștig la mine acasă și asta contează mult, mai ales că am revenit în Top 100 ATP. Sunt mândru de ceea ce am realizat în acest an”, a declarat Hănescu.Perechea Horia Tecău / Florin Mergea (România) a pierdut finala probei de dublu din cadrul turneului challenger de tenis de la București (zgură; premii totale de 30.000 de euro), fiind învinsă de cuplul Marcel Granollers Pujol / Santiago Ventura (Spania, cap de serie nr. 1), scor 2-6, 1-6. Pentru prezența în ultimul act, constănțeanul Tecău și partenerul său au primit 38 de puncte ATP și 1.100 de euro. În proba de simplu, Victor Hănescu s-a impus, 7-6 (6), 6-1, în detrimentul spaniolului Granollers-Pujol și a câștigat titlul de campion. Aflat la al treilea challenger adjudecat în 2007, după cele de la Graz și Timișoara, tenismanul român și-a asigurat 4.300 de euro și 55 de puncte ATP, cu care va pătrunde între primii 90 de jucători ai lumii. „A fost o săptămână deosebită pentru mine. Mi-am dorit mult să câștig la mine acasă și asta contează mult, mai ales că am revenit în Top 100 ATP. Sunt mândru de ceea ce am realizat în acest an”, a declarat Hănescu.