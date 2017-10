Drumul spre JO de iarnă 2018. "Avem nevoie urgentă de împingătoare!"

În lotul național feminin de bob al României, coordonat de profesorul Paul Neagu, există o mare problemă, prezentată în amănunt chiar de către tehnicianul constănțean.„Trebuie să găsim urgent încă două împingătoare, care să asigure capacitatea de frânare la nivelul lotului, un aspect esențial în tentativa de calificare la Jocurile Olimpice de iarnă din Coreea de Sud 2018. Anul trecut, nu am avut rezerve de împingătoare, însă în acest sezon nu ne mai permitem acest lucru. Trebuie să fim prezenți la toate etapele de Cupă Mondială, să adunăm puncte și să ne clasăm în primele 20 de locuri ale clasamentului. Doar aceste prime 20 de echipaje se califică la JO, unde vrem să ajungem cu piloții Maria Constantin și Andreea Grecu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Paul Neagu.Selecționerul a explicat că, la ora actuală, se fac eforturi considerabile pentru naturalizarea sportivei maghiare Olivia Vild, care a concurat, în ultima perioadă, alături de Maria, Andreea și Erika Halai.De asemenea, două atlete de clasă, Florentina Iusco și Angela Moroșanu, și-au exprimat dorința de a se alătura lotului tricolor de bob.„Din motive personale, Florentina a renunțat, momentan, la atletism și am reușit să o conving să vină la bob. În cazul Angelei, campioana României la 60 m sprint și la săritura în lungime (în sală), împreună cu antrenorul său, Marius Linte, căutăm să găsim o posibilitate astfel încât sportiva să completeze necesarul de împingătoare al lotului național de bob”, a explicat selecționerul român.v v vSâmbătă, 13 mai, de la ora 11.00, la stadionul „Farul” din strada Primăverii, se organizează o acțiune de testare pentru bob, la care vor lua parte și două sportive de mare perspectivă, care, la ora actuală, practică o altă disciplină: canotajul. Este vorba despre Andreea Asoltanei și Roxana Filote, alături de care se va mai regăsi și atleta Georgiana Lupu, vicecampioana României la 100 m, tineret.„În premieră, deși vor fi pe stadion, Andreea și Roxana ce vor confrunta cu cerințele sportului pe gheață. Am putea spune că, dintr-un anumit punct de vedere, rămân în sfera sportului pe care l-au practicat, diferența făcând-o doar starea apei, de la lichidă, la gheață. Sper să treacă cu bine de aceste teste și să se alăture echipei noastre”, a mai spus profesorul Paul Neagu.