Drepturile TV în Liga I, vândute pentru 28 de milioane de euro plus TVA pe an

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a anunțat, astăzi, într-o conferință de presă, cedarea drepturilor de televiziune pentru meciurile din Liga I pe o perioadă de cinci, la valoarea de 28 de milioane de euro plus TVA pe an.„S-a aprobat în Adunarea Generală semnarea contractului cu firma care deținea în acest moment drepturile TV, pe o perioadă de cinci ani, cu o valoare de 28 de milioane de euro plus TVA pe an. De doi ani avem contract cu eAd, de doi ani a plătit drepturile TV. Ea va vinde celor interesați, Telekom, Digi, Look și alte societăți mai mici”, a declarat Iorgulescu, citat de Agerpres.„Este și un interes din străinătate, dar acele societăți trebuie să ia legătura cu firma respectivă, căreia i-am cedat toate drepturile TV. Noi suntem mulțumiți pentru că suntem vocea cluburilor și ele sunt mulțumite, pentru că au stat cu emoții că nu va mai putea face un astfel de contract. Nu am organizat o licitație, pentru că la licitație se vindea cu mai puțin, din experiența noastră și din ce am testat piața”, a mai spus Iorgulescu.