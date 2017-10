Draxler, cel mai bun neamţ în victoria cu Slovacia: "Îmi doresc să-mi ajut echipa la fiecare meci"

Draxler, cel mai bun neamț în victoria cu Slovacia: "Îmi doresc să-mi ajut echipa la fiecare meci"

Luni, 27 Iunie 2016.

Julian Draxler a fost declarat jucătorul meciului după partida câștigată, scor 3-0, cu Slovacia, în optimile de finală la Campionatul European din Franța, iar mijlocașul a declarat că selecționerul Joachim Low l-a făcut să aibă foarte multă încredere în jocul său."Doar îmi doresc să-mi ajut echipa la fiecare meci. Meciul cu Irlanda de Nord nu a fost ușor pentru mine, pentru că nu am jucat. Astăzi, mi s-a oferit posibilitatea de a juca și sunt fericit că mi-am ajutat echipa. Sunt încântat de victorie, dar nu pot să spun dacă acesta este cel mai bun meci al meu în tricoul naționalei Germaniei" a declarat Julian Draxler, potrivit site-ului UEFA.Germania a deschis scorul prin Jerome Boateng, care a marcat un gol superb, cu un șut din afara careului. Apoi, echipa lui Joachim Low a ratat un penalty, prin Mesut Ozil, insă Germania și-a dublat avantajul înainte de pauză, prin Mario Gomez. Jucătorul lui Vfl Wolfsburg, Julian Draxler, a stabilit rezultatul final, în minutul 63, informează prosport.ro"Avem o echipă foarte puternică. Așa că nu este o problemă dacă un jucător nu poate evolua din cauza cumului de cartonașe galbene. Oricum, fiecare dă totul la antrenament și este pregătit pentru a intra pe teren în orice moment. Antrenorul vorbește foarte mult cu noi. Îmi spune să am încredere în calitățile mele, mai ales în duelurile unu la unu. Îmi acordă încredere și mă face să mă consider un jucător bun" a spus Draxler.Germania va evolua în sferturile de finală cu Spania sau Italia, pe 2 iulie, la Bordeaux, de la ora 22:00, scrie prosport.ro