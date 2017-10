Dragomir către Oprişan: „Nu v-a fost ruşine să puneţi gazon uscat? Aţi făcut ţara de râs”

Dragomir către Oprișan: „Nu v-a fost rușine să puneți gazon uscat? Ați făcut țara de râs”

Miercuri, 14 Septembrie 2011.

Dumitru Dragomir, vicepreședinte FRF și președinte al LPF, acuză firma care a montat gazonul pe Național Arena, patronată de Adrian Oprișan, că a folosit iarbă care era deja uscată. În direct la Realitatea TV, Dragomir a avut un dialog cu fratele președintelui CJ Vrancea, căruia i-a reproșat că a făcut țara de râs cu lucrarea sa."Degeaba sunt acuzați Primăria și Oprescu. Ce vină au? E ca și cum ți-ai cumpărat o mobilă și după ce o montezi cad ușile, se dărâmă totul. Vinovat este constructorul, care a făcut contract cu o firmă care mai păcălise o dată federația. Ce vină ai tu, care plătești? Oprescu n-are nicio vină", a spus Dragomir, citat de Realitatea.net.Au apărut, de asemenea, speculații că gazonul ar fi fost vopsit pentru a părea proaspăt. "Nu știu dacă s-a vopsit terenul, dar faptul că s-a pus gazon uscat o dovedește televizorul", a comentat președintele LPF.În replică, Adrian Oprișan a subliniat că ipoteza vopsirii gazonului este o "minciună sfruntată". "Gazonul nu a fost uscat. Cred că sub aceste afirmații se ascund alte interese. Sunt afirmații nefondate", a spus Oprișan.Afirmația patronului Gama Verde l-a iritat pe Mitică Dragomir: "Ne-ați făcut de rușine în toată lumea. Ai nenorocit o țară întreagă. Toată lumea aruncă vina pe Primărie, pe federație, dar vinovat ești dumneata. Ar trebui să fii dat în judecată și să ți se ceară daune interese pentru măgăria pe care ai făcut-o. Ce interes a avut federația sau Liga în chestia asta? Nu v-a fost rușine să puneți brazde uscate? Ne-am făcut de râs, ne fac ăia păduchioși prin Franța și râd de noi din cauza gazonului", a tunat Dragomir.În apărarea sa, Adrian Oprișan a explicat încă o dată că de vină pentru starea deplorabilă a gazonului la meciul cu Franța a fost microclimatul neadecvat. El a subliniat că pentru crearea unor condiții optime pentru dezvoltarea și menținerea gazonului este nevoie de o instalație specială de fotosinteză artificială, care costă până la 900.000 de euro. "Nu eu trebuia să îndeplinesc această misiune. Eu am îndeplinit caietul de sarcini și am predat lucrarea la timp constructorului, am procese verbale de recepție calitativă. Dacă mi se cerea să vin cu această instalație de fotosinteză artificială, aș fi făcut-o. Situația o să se repete, dar acum că temperaturile sunt în scădere viața gazonului va fi mai lungă. Dar este imperios necesar să apelăm la soluții tehnice pentru a putea crea o situație firească", a subliniat fratele președintelui Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan.Dumitru Dragomir a precizat că următorul meci care se va disputa pe Național Arena va fi Oțelul - Benfica, pe 27 sepbemtrie, în grupa C a Ligii Campionilor. "Primul meci va fi cel al Galațiului în Champions League pentru că în altă parte nu are unde să joace. Au văzut acum și autoritățile că e nevoie de încă două trei stadioane în țară, că altfel nu se poate", a subliniat vicepreședintele FRF.