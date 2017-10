Două zile de distracţie, spectacol, drifturi şi raliuri, la Maritimo

Două zile de distracție, spectacol, drifturi și raliuri, la Maritimo

În acest week-end, pasionații de automobilism și motorsport sunt invitați să ia parte la a patra ediție a evenimentului Motul Motorsport, care se va desfășura în parcarea exterioară a Centrului comercial Maritimo.Se promite a fi un spectacol incendiar, cu demonstrații cronometrate cu mașini de circuit, rally și drift, concursuri de îndemânare, expoziție de tuning, concursuri de karturi. Evenimentul va debuta sâmbătă, la ora 10.00, și va continua și duminică.Campionul național de raliu Vali Porcișteanu, campionul național de drift Sorin Ene, echipa de karting Seaside Roads, reprezentanții Willi Motorsport & MotorPark România sunt cei care vor încinge atmosfera.Evenimentul se adresează și amatorilor (orice persoană care deține permis de conducere categoria B cu vechime de cel puțin un an), care pot concura cu mașina proprie.„Motul Motorsport Event are un singur mesaj! Din punctul meu de vedere, nu își dorește altceva decât să aducă la cunoștința constănțenilor pasionați de motorsport că există și sport adevărat, nu numai teribilisme, noaptea, pe străzi. Cu ocazia acestui eveniment, îmi doresc să pun la dispoziția pasionaților un cadru organizat de a participa, chiar cu mașina personală, pe un circuit special amenajat și sigur. Alături de acești concurenți invităm, în fiecare an, reprezentanți din toate disciplinele sportive care sunt în România: Campionatul Național de Raliuri, Campionatul Național de viteză în coastă, din disciplina de drift și din Campionatul Național de karting”, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă premergătoare evenimentului, Darius Petre, președintele clubului sportiv Seaside Roads și organizatorul competiției.Prin aceste evenimente, organizatorii vor să educe publicul pasionat de automobilism și să arate tuturor o altă față a drifturilor și a raliurilor.De asemenea, organizatorii vor să promoveze motorsportul în rândul tinerilor, kartingul fiind o disciplină care poate fi întreprinsă de copii încă de la cinci ani.„În primul rând, sunt bucuros că particip la acest eveniment, acesta fiind un semn că driftul de performanță organizat într-un cadru legal contează. Avem în plan să întreprindem acțiuni alături de organele abilitate ale statului să facem campanii publice pentru separarea driftului ca și spectacol și driftul de noapte”, a mai adăugat pilotul Sorin Ene, instructor la Școala de Drift.La conferință, au mai fost prezenți Adrian Gorcea, directorul executiv al Avia Motors Constanța, și Lucian Manolache, membru al Comisiei de Karting din cadrul Federației Române de Automobilism Sportiv.Duminică, la ora 12.00, se va organiza și „Cupa Presei Motul” la karting, care se va desfășura tot în parcarea exterioară a Maritimo Shopping Center.