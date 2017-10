Steaua II - FC Farul II 1-0 (1-0), în Liga a III-a la fotbal

Două penalty-uri refuzate „rechinilor mici“

Derby-ul etapei a patra a Ligii a III-a la fotbal, Seria a II-a, disputat vineri, pe terenul secund al complexului Ghencea, între Steaua II și FC Farul II, s-a încheiat cu victoria bucureștenilor, scor 1-0 (1-0). Gazdele au marcat unicul gol al întâlnirii la numai cinci minute de la fluierul de start, dar cei care s-au aflat apoi la conducerea ostilităților au fost jucătorii Farului II. „Rechinii mici” au evoluat cu dezinvoltură, dar nu au reușit să egaleze, fiind defavorizați și de arbitraj. „Nu ne-am organizat suficient de repede și am primit gol în debutul partidei. După aceea, am dominat jocul, însă mingea n-a vrut să intre în poartă. În plus, arbitrul (n.r. - craioveanul Florin Duinea) ne-a refuzat două penalty-uri clare, Fatai, în prima repriză, și Alibec, în cea de-a doua, fiind faultați în careu. Sunt nemulțumit de rezultat, nu însă și de evoluția echipei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Farului II, Ion Constantinescu. Tehnicianul constănțean a folosit următoarea formulă: Neagu, Țarălungă (min. 75, Călin), Armando, Bubuleandră, G. Mendy, K. Fatai (min. 80, Fl. Neaga), Cruceru, Pîrvu (min. 75, Grigoraș), Matei, T. Moldovan (min. 65, Durbac), Alibec. De partea cealaltă, Steaua II a aliniat cinci jucători de la echipa mare: Vâtcă, Rada, Cristocea, Croitoru și Neaga. Celelalte rezultate ale etapei: Callatis Mangalia - Săgeata Stejaru 0-3, Rocar București - CS Ovidiu 0-0, Portul Constanța - Rapid II 2-4, CSM Medgidia - CS Năvodari 1-0, Poli Galați - CS Eforie 1-1.