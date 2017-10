Două medalii pentru ţara noastră, la Campionatul European de șah

Două medalii pentru țara noastră, la Campionatul European de șah

România a cucerit două medalii, una de argint și una de bronz, la Campionatul European de șah rapid care are loc în Serbia, la Novi Sad.Mălina-Andreea Aciu de la CSM Focșani 2007 a cucerit o prețioasă medalie de argint la categoria Under 14, iar Mihnea Costachi, Politehnica Iași, a obținut o medalie de bronz la Under 16.Competiția continuă cu concursurile de dezlegări și șah blitz.Țara noastră este prezentă cu 10 concurenți la Campionatul European de șah rapid și blitz.Competiția este organizată în mod separat, pentru fete și open, pentru categoriile de vârstă cuprinse între 8 și 18 ani.