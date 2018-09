Două luptătoare de la LPS "Nicolae Rotaru", campioane balcanice

În perioada 7-9 septembrie, în capitala Bosniei-Herțegovina, Sarajevo, s-au desfășurat întrecerile Campionatului Balcanic de lupte pentru școlari și cadeți, ediția 2018.De pe podium, nu puteau lipsi sportivi căliți cu grijă la malul mării. În cadrul categoriei școlare, sportivii constănțeni au excelat, cucerind nu mai puțin de patru medalii: Amalia Rătunzeanu (69 kg; LPS „Nicolae Rotaru”; antrenori Ioan Giuglea, Valentin Dobrin și Valentin Ștefan) - locul 1, Delia Voiculescu (33 kg; CS Poseidon Limanu - 2 Mai, antrenori Corneliu Trucmel și Alina Ivan) - locul 2, Alexandra Voiculescu (36 kg; CS Poseidon Limanu - 2 Mai, antrenori Corneliu Trucmel și Alina Ivan) și Daniel Sandu (44 kg; CS Mangalia, antrenor Marian Oancea) - locul 3.„Dacă ne gândim că am obținut trei medalii cu tot atâția sportivi, am putea să ne declarăm mulțumiți. Cu toate acestea, anul trecut am reușit să câștigăm și un titlu balcanic, dar anul acesta ne-a scăpat printre degete”, a declarat Corneliu Trucmel, antrenor la CS Poseidon Limanu - 2 Mai.Foarte aproape de podium a fost Isabela Marin (39 kg), pregătită de George Papazu la CS Victoria Cumpăna, cea care a pierdut finala pentru medalia de bronz.„Este un rezultat notabil și sunt mulțumit de evoluția sportivei mele, care în doar 10 luni a reușit să învingă sportive mult mai experimentate, din Bosnia, Serbia, Muntenegru și Grecia. Vreau să mulțumesc autorităților locale din Cumpăna pentru întreg sprijinul acordat”, a declarat antrenorul secției de lupte de la Cumpăna, George Papazu.În clasamentul pe medalii, la categoria școlare, România a ocupat locul doi, fiind întrecută doar de Turcia.v v vLa cadeți, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța, prin luptătoarea Cristina Roșioru (69 kg), a cucerit aurul balcanic, după un parcurs impecabil. Chiar dacă a fost mai mică cu unul sau chiar doi ani decât adversarele sale, Cristina nu a avut nicio reținere să dea de saltea cu acestea.Sportiva Ana Maria Predică (CS Poseidon Limanu - 2 Mai) a obținut și ea medalia de bronz la categoria 61 kg.