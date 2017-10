Două eseuri şi apărare ca la Termopile

CS Cleopatra - Steaua București 15-0, în Divizia Națională de rugby juniori U19

Două eseuri și apărare ca la Termopile

CS Cleopatra și-a revenit rapid după „șocul” de la Baia Mare. Echipa constănțeană a strâns rândurile și a învins-o categoric, scor 15-0 (8-0), pe Steaua București, într-o partidă contând pentru etapa a șasea a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani. Vrând să facă uitată înfrângerea din Maramureș, CS Cleopatra a început vijelios meciul cu Steaua, disputat pe stadionul din „Badea Cârțan”. Trecuseră doar trei minute și Stoica marca primul eseu al întâlnirii, netransformat însă. Dominarea constănțeană a continuat, dar puncte pe tabelă a mai pus doar Stătulescu, dintr-o lovitură de penalitate, 8-0 fiind scorul la pauză. În repriza secundă, bucureștenii au trecut în două rânduri pe lângă eseu, fiind blocați la trei metri de but. Scăpați cu bine din aceste situații, jucătorii Cleopatrei și-au reluat ofensiva și i-au forțat pe adversari să comită greșeli. Așa s-au născut trei penalități dictate din poziții excelente, însă balonul n-a trecut printre bețe în niciun rând, spre disperarea antrenorilor. Mai mult, Cristea a răspuns provocărilor cu un pumn în figura unui adversar, a primit cartonaș galben și și-a lăsat echipa în inferioritate numerică, preț de zece minute. Chiar și așa, constănțenii au petrecut mult timp în 22-ul Stelei, însă eseul descătu-șării a venit abia pe final, când Stan a făcut o cursă splen-didă și a culcat balonul la centru. Cristea, reintrat, a transformat încercarea și tabela a „înghețat” la 15-0. Antrenorii Marian Udroiu și Marian Nache au folosit următorul XV de start: Dănilă, Ariton, Cantoneru, Neacșu, Magazin, Vâlceanu, Andrei, Stoica, G. Radu, Stătulescu, Dinu, Cristea, Badea, Barbu și Stan. După pauză, au mai intrat Coman, Pantazi, Moldovan, Petrescu, Maftei, Stratulat și Oglan. „A fost un meci la discreția noastră, pe care l-am fi putut câștiga la o diferență și mai mare. Steaua a venit să-și vândă scump pielea, a atacat, dar noi ne-am apărat foarte bine. Păcat că am ratat câteva ocazii clare de eseu și, astfel, am scăpat bonusul ofensiv. Important este să ne păstrăm locul întâi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chiron-dojan. Etapa viitoare (sâmbătă, 31 octombrie), formația constănțeană va avea o deplasare dificilă, la Suceava. Pantazi și Oglan, la testul anti-doping La pauză, jucătorii celor două echipe nu au rămas în teren, ci au intrat la cabine, pentru testul anti-doping. Prin tragere la sorți, s-a stabilit ca Pantazi și Oglan, de la CS Cleopatra, să facă analizele. „Să vină să ne controleze când vor, nu avem nimic de ascuns. Echipa mea nu a avut niciodată probleme de doping, le-am spus jucătorilor să fie foarte atenți, să nu folosească substanțe interzise”, a explicat președintele Chirondojan.