Două constănţence, medaliate cu aur la Campionatul Mondial de lupte pe plajă

Începând din această toamnă, Constanţa contează cu adevărat în lumea luptelor pe plajă, atât din punct de vedere al rezultatelor obţinute la Campionatul Mondial, cât şi în ceea ce priveşte condiţiile organizatorice oferite celor peste 600 de participanţi, sportivi şi oficiali.Primii care au răscolit nisipul Plajei Neversea la Beach Wrestling World Championships 2021, eveniment găzduit de Constanţa, în perioada 23-26 septembrie, au fost luptătorii cadeţi, iar România a cucerit nu mai puţin de 11 medalii, un bilanţ excepţional, graţie căruia ţara noastră s-a clasat pe primul loc la lupte feminine şi pe locul al doilea la lupte masculine în ierarhia pe naţiuni.La această performanţă au contribuit din plin şi luptătorii constănţeni, care, sub comanda antrenorilor Cornel Trucmel, Marian Oancea şi Ioan Giuglea, au adus României patru medalii. Alexandra Voiculescu, la categoria 40 kg, şi Delia Voiculescu, la categoria 50 kg, ambele legitimate la CS Poseidon Limanu-2 Mai, au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, au devenit campioane mondiale şi au făcut astfel ca Imnul Naţional să răsune-n până departe, în largul mării.„Imnul cântă numai pentru locul întâi, spunea mereu regretatul maestru Ioan Bărbătei… Şi avea dreptate! Mereu am luptat numai pentru locul întâi. Visteria Asociaţiei Judeţene de Lupte este plină de medalii, iar eu promit că premiile de sfârşit de an vor fi pe măsură. Nişte sentimente unice la intonarea imnului, nişte trăiri mari, mândru că am fost martor la istoria pe care o scriu aceşti copilaşi”, a declarat preşedintele Asociaţiei Judeţene de Lupte Constanţa, Vasile Vicol.Tot la feminin, la categoria 40 kg, Bianca Iancău, de la Clubul Sportiv Victoria Cumpăna, şi-a adjudecat medalia de bronz, cu o distincţie similară fiind răsplătit pentru efortul său şi Daniel Sandu, de la CSS Mangalia, la categoria 60 kg.„Vreau să mulţumesc tuturor pentru efortul deosebit de a fi prezenţi la acest Campionat Mondial, în contextul unui an olimpic şi pandemic. Totodată, mulţumesc preşedintelui UWW, Nenad Lalovic, pentru onoarea de a oferi României organizarea celui mai mare eveniment de lupte pe plajă, dar şi echipei FRL şi Biroului Federal, pentru efortul depus zi de zi, în slujba luptelor româneşti şi mondiale”, a declarat Răzvan Pîrcălabu, preşedinte al Federaţiei Române de Lupte şi vicepreşedintele UWW Europa.XXXOrganizat de Federaţia Română de Lupte, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa, Campionatul Mondial de lupte pe plajă continuă, în acest week-end, cu întrecerile categoriilor juniori şi seniori.La competiţie, sunt prezenţi peste 600 de luptători şi oficiali reprezentând peste 50 de naţiuni, la ceea ce se anunţă a fi cel mai important eveniment sportiv organizat în ţara noastră, în 2021.Luptele pe plajă au cunoscut o ascensiune rapidă pe plan mondial, astfel încât această disciplină va deveni olimpică, începând cu ediţia din 2028 a Jocurilor.Foto: Facebook / Federaţia Română de Lupte