DOSARUL "VALIZA". DECLARAŢIA NEAŞTEPTATĂ A LUI GIGI BECALI!

DOSARUL "VALIZA". DECLARAȚIA NEAȘTEPTATĂ A LUI GIGI BECALI!

Ştire online publicată Luni, 27 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

"Eu am falsificat, eu am făcut tot pentru a-mi lua banii. Zic hai să pun doi martori, Volcinschi și Piți. Pițurcă habar n-avea. I-am zis, hai că e un contract cu teren. A semnat și a plecat. Doamnă judecător, hai să zicem că nu am falsificat, ci antedatat. Sună mai bine, nu mă condamnă [...] Am antedatat acele acte doar pentru a-mi recupera cei 1.700.000 de euro.", a declarat Becali, în Instanță, potrivit GSP.Amintim că în decembrie 2008, Gigi Becali a fost trimis în judecată în dosarul "Valiza" de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție, fiind acuzat de dare de mită și fals în înscrisuri sub semnătură privată.Doi ani mai târziu, în perioada 4-7 mai 2008, Becali a oferit suma de 1.700.000 de euro jucătorilor de la "Universitatea Cluj" aflați pe foaia de joc pentru meciul din etapa a 34-a Campionatului Național de Fotbal - Liga I - aproximativ 100.000 de euro pentru fiecare -, aceștia urmând, la fel ca în cazul precedent, să își îndeplinească îndatoririle de serviciu, să-și apere corect șansele și să câștige meciul cu "CFR 1907 Cluj", preciza DNA, citată de realitatea.net.